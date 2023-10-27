Kerjai Baginda Raja, Abu Nawas Kasih Bebek Panggang Berkaki Satu

Ilustrasi Abu Nawas kerjai Baginda Raja beri bebek panggang berkaki satu. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

ABU Nawas suatu hari diminta istrinya mengantar bebek panggang kepada Baginda Raja. Abu Nawas merasa keberatan, pasalnya dia sendiri hari itu makan tanpa lauk.

"Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang dengan dirimu suamiku," ucap istri Abu Nawas, dikutip dari Kalam Sindonews, Sabtu (28/10/2023).

Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga.

"Ah, biar saja kuambil paha yang satu itu," pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki bebek tersebut. Tanpa pikir panjang Abu Nawas pun memakannya.

Akhirnya Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki satu menghadap Baginda Raja.

Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan.

"Apa yang kau bawa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu.