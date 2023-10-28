Gara-Gara Selembar Kertas, Abu Nawas Bikin Imam Syafii Menangis Kejer

ABU Nawas diceritakan membuat ulama terkemuka Imam Syafii menangis kejer gara-gara selembar kertas. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang lucu tapi kadang-kadang berbuat di luar nalar.

Abu Nawas sesekali terlihat minum khamr, sampai-sampai diberi julukan penyair khamr. Abu Nawas pernah membuat syair seperti ini:

"Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah, kita di sini saja, bersama para peminum khamr, dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, 'Celakalah para pemabuk.' Tapi Dia pernah berkata, 'Celakalah orang-orang yang sholat'."

Gara-gara syair tersebut, Baginda Raja Harun Al Rasyid marah dan ingin memenggal leher Abu Nawas. Tapi, ada orang yang mengatakan kepadanya: "Wahai Amirul Mukminin, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Maafkanlah dia (Abu Nawas)."