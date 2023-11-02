Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Jadwal Sholat Jumat 3 November 2023 M/19 Rabiul Akhir 1445 H

Alifah Mulyani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |00:03 WIB
Jadwal Sholat Jumat 3 November 2023 M/19 Rabiul Akhir 1445 H
Ilustrasi jadwal sholat di hari Jumat Berkah. (Foto: Okezone)
A
A
A

JADWAL sholat Jumat 3 November 2023 Masehi/19 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Membantu umat Islam di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim

1. Jayapura

Imsak: 03.48

Subuh: 03.58

Zuhur: 11.24

Asar: 14.42

Magrib: 17.30

Isya: 18.40 

Info grafis sunah-sunah di hari Jumat. (Foto: Okezone)

2. Denpasar

Imsak: 04.22

Subuh: 04.32

Zuhur: 12.06

Asar: 15.18

Magrib: 18.18

Isya: 19.30 

3. Makassar

Imsak: 04.10

Subuh: 04.20

Zuhur: 11.49

Asar: 15.05

Magrib: 17.58

Isya: 19.09 

Halaman:
1 2
Berita Terkait
Bacaan Surat Al Kahfi Sunnah Diamalkan Setiap Jumat: Teks Latin, Arab, Artinya
Jadwal Sholat Hari Jumat 9 Agustus 2024 M/4 Safar 1446 H
Bacaan Surat Al Kahfi Lengkap Terjemahan Arab Latin dan Artinya untuk Diamalkan Setiap Jumat Berkah
Jumat Berkah Baca Alquran Surat Yasin, Berikut Ini Lengkap Terjemahan Arab Latin dan Artinya
Jumat Berkah Baca Surat Al Kahfi, Lengkap Bacaan Arab Latin dan Artinya di Alquran Digital Okezone
Lengkap di Alquran Digital Okezone, Ini Surat Yasin Bacaan Arab Latin dan Artinya
Telusuri berita muslim lainnya
