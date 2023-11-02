Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Haru Istri Hamil Bayi Kembar Setelah 7 Tahun Menanti, Suami Langsung Sujud Syukur

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:02 WIB
Viral Haru Istri Hamil Bayi Kembar Setelah 7 Tahun Menanti, Suami Langsung Sujud Syukur
Viral haru istri hamil bayi kembar setelah 7 tahun menanti. (Foto: TikTok @loxellyta)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan seorang pasangan suami istri menangis bahagia. Sang istri hamil bayi kembar setelah 7 tahun menanti.

Dilansir unggahan viral akun TiktTok @loxellyta terlihat istri tersebut memberikan kejutan kepada suaminya. Awalnya ia memberi tahu HP-nya rusak.

Viral haru istri hamil bayi kembar setelah 7 tahun menanti. (Foto: TikTok @loxellyta)

Tidak lama kemudian saat suaminya sedang fokus mengecek HP, istrinya memberi kejutan berupa testpeck positif bergaris dua. Itu artinya dia sedang hamil.

Keinginan dan doa mereka akhirnya terwujud setelah menanti selama 7 tahun. Tidak hanya itu, terlihat dalam video saat mereka sedang tes USG dan ternyata anaknya kembar serta sehat. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
