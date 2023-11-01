Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

5 Fakta Viral Wanita Jamaah Umrah Mendadak Tidak Bisa Lihat Kakbah di Depannya hingga Histeris

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |11:01 WIB
5 Fakta Viral Wanita Jamaah Umrah Mendadak Tidak Bisa Lihat Kakbah di Depannya hingga Histeris
Ilustrasi viral wanita jamaah umrah menangis histeris mendadak tidak bisa lihat Kakbah di depannya. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BEREDAR video viral yang memperlihatkan seorang wanita jamaah umrah tidak bisa melihat Kakbah yang berada tepat di depannya. Padahal, dia diketahui memiliki penghilatan normal.

Nah, berikut ini fakta-fakta terkait peristiwa viral yang dialami jamaah umrah tersebut, sebagaimana dihimpun dari unggahan akun TikTok @tahirmehmood9859:

1. Mendadak tidak bisa melihat Kakbah

Wanita jamaah umrah tersebut mengalami kejadian aneh. Dia mendadak tidak bisa melihat Kakbah meski sedang berdiri tepat di depan bangunan suci tersebut.

Gara-gara tidak bisa melihat Kakbah, walaupun memiliki penglihatan normal, perempuan itu pun menangis histeris. 

Viral wanita jamaah umrah histeris tidak bisa melihat Kakbah di depannya. (Foto: TikTok @tahirmehmood9859)

2. Viral di medsos

Awalnya video itu dibagikan di TikTok, tapi menjadi viral usai beredar di linimasa media sosial lainnya, salah satunya diunggah ulang oleh akun Instagram @ayatsucii.

Dalam video itu tampak perempuan asing tersebut menangis histeris di lokasi tawaf Kakbah. Dia pun dikelilingi oleh para jamaah lainnya.

3. Histeris

Sambil menjerit histeris, wanita jamaah umrah itu terduduk di lantai Masjidil Haram hingga membuka hijabnya. Tampak raut wajahnya dipenuhi ketakutan ketika menyadari dirinya tidak bisa melihat Kakbah di depannya. 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Histeris Kakbah Umrah Viral
