Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apa Hukumnya Jika Tak Sengaja Menabrak Kucing? Ini Penjelasan dan Dalilnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |14:14 WIB
Apa Hukumnya Jika Tak Sengaja Menabrak Kucing? Ini Penjelasan dan Dalilnya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Menabrak kucing atau hewan lain saat sedang berkendara di jalan kerap menimbulkan kekhawatiran dan rasa bersalah. Padahal, insiden ini bukanlah sesuatu yang disengaja dan bisa dikatakan sebagai musibah.

Lantas, bagaimana pandangan Islam menyikapi kejadian seperti ini? Berikut penjelasannya.

Hukum Tak Sengaja Menabrak Kucing

Dalam syariat Islam, hukum segala perbuatan sangat bergantung pada niat dan kesengajaan pelakunya. Para ulama sepakat bahwa jika seseorang menabrak kucing secara tidak sengaja—misalnya karena hewan tersebut tiba-tiba melintas dan pengendara tidak sempat menghindar—maka pelakunya tidak berdosa.

Islam adalah agama yang tidak membebani umatnya di luar batas kemampuannya, termasuk dalam kejadian kecelakaan yang berada di luar kendali manusia.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kucing kecelakaan Hukum Islam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/612/3189812//makanan_kucing-97NW_large.jpg
Viral Kisah Wanita Beri Makan Ratusan Kucing dari Sisa Hajatan Sita Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/614/3189853//ilustrasi-DA7Q_large.jpg
Hukum Berinteraksi dengan Lawan Jenis di Ruang Publik, Batasan hingga Adabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559//mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501//mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453//kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445//kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement