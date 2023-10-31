Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Hijaber Cantik Ditinggal Suami Main Game Usai Akad Nikah, Ekspresinya Gemesin Banget

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |12:15 WIB
Viral Hijaber Cantik Ditinggal Suami Main Game Usai Akad Nikah, Ekspresinya Gemesin Banget
Viral hijaber cantik ditinggal suami main mobile game usai akad nikah. (Foto: TikTok @incessyoyaa)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan hijaber cantik ditinggal suami main mobile game usai akad nikah. Ekspresi sang mempelai wanita tersebut lucu banget hingga jadi fokus perhatian warganet.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @incessyoyaa, terlihat mempelai pria sedang asyik bermain mobile game bersama temannya usai akad nikah.

Viral hijaber cantik ditinggal suami main mobile game usai akad nikah. (Foto: TikTok @incessyoyaa)

Sambil memperlihatkan ekspresi gemesin, banyak netizen pun memberikan berbagai komentar mengenai situasi yang dialami hijaber tersebut.

Ekspresi gemes mempelai wanita tersebut menuai banyak sorotan. Dia juga menyebut jawaban suaminya saat bermain game online.

"Lek katae dia 'nikah ada jadwalnya, top global kapan lagi'," tulis keterangan unggahan viral tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Akad Nikah Game Hijaber Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement