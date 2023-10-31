Viral Hijaber Cantik Ditinggal Suami Main Game Usai Akad Nikah, Ekspresinya Gemesin Banget

VIRAL video yang memperlihatkan hijaber cantik ditinggal suami main mobile game usai akad nikah. Ekspresi sang mempelai wanita tersebut lucu banget hingga jadi fokus perhatian warganet.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @incessyoyaa, terlihat mempelai pria sedang asyik bermain mobile game bersama temannya usai akad nikah.

Sambil memperlihatkan ekspresi gemesin, banyak netizen pun memberikan berbagai komentar mengenai situasi yang dialami hijaber tersebut.

Ekspresi gemes mempelai wanita tersebut menuai banyak sorotan. Dia juga menyebut jawaban suaminya saat bermain game online.

"Lek katae dia 'nikah ada jadwalnya, top global kapan lagi'," tulis keterangan unggahan viral tersebut.