Viral Rombongan Pembawa Seserahan Pakai Pakaian Heboh, Netizen Bingung yang Mana Pengantinnya

SEBUAH video viral memperlihatkan rombongan pembawa seserahan pernikahan mengenakan pakaian sangat heboh. Hal ini sampai membuat netizen bingung yang mana pengantinnya.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @bebycaaal, memperlihatkan sejumlah wanita mengenakan gaun penuh payet berwarna abu-abu dan kalung emas berukuran besar hingga mahkota.

Hal itu membuat orang-orang di media sosial bingung karena tidak tahu siapa pengantinnya.

Namun kemudian terungkap bahwa wanita yang mengenakan gaun penuh payet dan bercadar adalah ibu dari calon pengantin laki-laki yang akan menikah dengan mempelai wanita bernama Salsabila.

Salsabila adalah pengantin wanita yang tampil memukau dengan busana pengantin khas Sunda lengkap dengan sigernya. Wanita berpayet bercadar serta bermahkota tersebut ternyata adalah ibu dan kakak ipar dari pengantin pria itu.