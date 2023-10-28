Viral Wali Nikah Salah Sebut Mahar Jadi Seperangkat Alat Sekolah, Netizen: Dibayar Ujian

Viral wali nikah salah sebut mahar jadi seperangkat alat sekolah. (Foto: TikTok @kurirgunung)

VIRAL video yang menampilkan seorang bapak wali nikah mempelai wanita salah menyebut mahar. Mahar akad nikah yang seharusnya seperangkat alat sholat, justru disebut seperangkat alat sekolah.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @kurirgunung, terlihat seorang bapak membacakan ijab kabul dengan ekspresi yakin dan serius.

Ia berkata, "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Tria Anawati dengan mas kawin seperangkat alat sekolah, eh sholat."

Sontak pengantin dan tamu yang sedang serius memerhatikannya tertawa serentak.

Video ijab kabul ini pun menjadi viral dan mendapat sebanyak 10 ribu view, 347 ribu like, 16 ribu komentar.

BACA JUGA: Mengenal Princess Jessica yang Viral Nekat Tidak Kenakan Hijab saat Umrah di Tanah Suci

"Dengan maskawin seperangkat alat sekolah dibayar ujian," tulis pemilik akun @danz*****.

"Soalnya kan banyak pelajaran2 yg bsa diambil setelah menikah, makanya diksih seperangkat alat sekolah," komentar @widyarindya*****.