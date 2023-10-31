Viral Wanita Jamaah Umrah Histeris Mendadak Tidak Bisa Lihat Kakbah di Depannya, Terungkap Penyebabnya

Viral wanita jamaah umrah histeris mendadak tidak bisa lihat Kakbah di depannya. (Foto: TikTok @tahirmehmood9859)

VIRAL seorang wanita yang sedang beribadah umrah mengalami kejadian aneh. Dia tidak bisa melihat Kakbah meski sedang berdiri tepat di depan bangunan suci tersebut.

Gara-gara tidak bisa melihat Kakbah meski memiliki penglihatan normal, perempuan itu pun menangis histeris.

Awalnya video itu dibagikan akun TikTok @tahirmehmood9859, namun menjadi viral usai beredar di linimasa media sosial, salah satunya diunggah ulang oleh akun Instagram @ayatsucii.

Dalam video itu tampak seorang perempuan asing tengah menangis histeris di tempat tawaf Kakbah. Ia dikelilingi oleh para jamaah lainnya.