Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Wanita Jamaah Umrah Histeris Mendadak Tidak Bisa Lihat Kakbah di Depannya, Terungkap Penyebabnya

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |17:31 WIB
Viral Wanita Jamaah Umrah Histeris Mendadak Tidak Bisa Lihat Kakbah di Depannya, Terungkap Penyebabnya
Viral wanita jamaah umrah histeris mendadak tidak bisa lihat Kakbah di depannya. (Foto: TikTok @tahirmehmood9859)
A
A
A

VIRAL seorang wanita yang sedang beribadah umrah mengalami kejadian aneh. Dia tidak bisa melihat Kakbah meski sedang berdiri tepat di depan bangunan suci tersebut.

Gara-gara tidak bisa melihat Kakbah meski memiliki penglihatan normal, perempuan itu pun menangis histeris.

Viral wanita jamaah umrah histeris mendadak tidak bisa lihat Kakbah di depannya. (Foto: TikTok @tahirmehmood9859)

Awalnya video itu dibagikan akun TikTok @tahirmehmood9859, namun menjadi viral usai beredar di linimasa media sosial, salah satunya diunggah ulang oleh akun Instagram @ayatsucii.

Dalam video itu tampak seorang perempuan asing tengah menangis histeris di tempat tawaf Kakbah. Ia dikelilingi oleh para jamaah lainnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kakbah Umrah Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement