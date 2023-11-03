Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Diterapkan Pasukan Palestina, Ini Adab-Adab Perang Menurut Islam

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |15:03 WIB
Diterapkan Pasukan Palestina, Ini Adab-Adab Perang Menurut Islam
Ilustrasi adab-adab perang menurut Islam yang disebutkan diterapkan pasukan Palestina. (Foto: Reuters)
A
A
A

ADAB-adab perang menurut Islam sangat penting diketahui umat manusia. Hal itu disebutkan juga diterapkan para pasukan Palestina dalam perang melawan zionis Israel saat ini.

Dikutip dari Almanhaj.or.id, Syekh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi menerangkan adab-adab perang dalam ajaran Islam.

Buah semangka jadi simbol perlawanan Palestina. (Foto: Istimewa/Okezone)

Dia mengungkapkan, berdasarkan riwayat dari Buraidah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Dahulu apabila Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat seorang amir pada satu tentara atau ekspedisi peperangan. Beliau memberi wasiat kepada amir tersebut agar bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kaum Muslimin yang ikut bersamanya, kemudian beliau bersabda:

اغْزُوْا بِاِسْمِ اللهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تَمَثِّلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَدْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِلاَلٍ، فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ إِلَى اْلإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوْا ذلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوْا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَأَعْرَبِ الْمُسْلِمِيْنَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلاَ يَكُوْنُ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوْكَ فَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإنْ هُمْ أَبَوْا فَسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ.

"Berperanglah kalian dengan nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah, perangilah dan janganlah kalian berkhianat, janganlah kalian mengingkari janji, janganlah kalian membunuh anak-anak. Jika kalian berjumpa dengan musuh kalian dari orang-orang musyrik, ajaklah mereka kepada tiga perkara, jika mereka berkenan terimalah dari mereka dan jangan apa-apakan mereka, ajaklah mereka kepada Islam, jika mereka berkenan terimalah keislaman mereka dan jangan kalian apa-apakan mereka. Kemudian ajaklah mereka agar pindah dari tempat mereka ke tempat kaum Muhajirin, dan kabarkan bahwa jika mereka mengerjakan hal itu, maka bagi mereka apa yang didapat oleh kaum Muhajirin dan mereka pun akan dibebani dengan apa yang dibebankan kepada kaum Muhajirin. Apabila mereka enggan untuk pindah, kabarkan kepada mereka bahwa keadaan mereka seperti orang-orang Arab pegunungan yang muslim, hukum Allah yang berlaku kepada kaum mukmin tetap berlaku kepada mereka, mereka tidak akan mendapat bagian dari ghanimah dan fai’ kecuali mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin. Jika mereka enggan (terhadap Islam) maka mintalah jizyah dari mereka, apabila mereka berkenan terimalah jizyah dari mereka dan jangan apa-apakan mereka. Jika mereka enggan (mem-bayar jizyah) maka mintalah pertolongan kepada Allah, dan perangilah mereka'."

(Shahih: Mukhtashar Shahiih Muslim nomor 1111, Shahiih Muslim III/1356: 1731, Sunan At-Tirmidzi II/431: 1429 secara ringkas) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/614/3172436/palestina-iJ0t_large.jpg
Daftar Negara yang Berbatasan Langsung dengan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/614/3117119/lazismu_kirim_bantuan_buah_dan_sayur_ke_palestina-xptn_large.jpg
Lazismu Kirim Bantuan 2 Ton Sayur dan Buah untuk Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/614/3087437/serukan-perjuangan-kolektif-bela-rakyat-palestina-menag-mereka-punya-kesempatan-hidup-bermartabat-DjFVPFyo1Z.jpg
Serukan Perjuangan Kolektif Bela Rakyat Palestina, Menag : Mereka Punya Kesempatan Hidup Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/18/3050581/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_100_orang-2DM1_large.jpg
Hamas Tolak Syarat Baru dari Israel untuk Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/614/3044959/barakallah-artis-zaskia-adya-mecca-sampaikan-bantuan-untuk-pengungsi-palestina-di-yordania-AAFOZ46GlA.jpg
Barakallah, Artis Zaskia Adya Mecca Sampaikan Bantuan untuk Pengungsi Palestina di Yordania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/614/3043450/galang-dana-masjid-istiqlal-akan-dibangun-di-palestina-WaRb9b1EOa.jpg
Galang Dana, Masjid Istiqlal Akan Dibangun di Palestina
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement