Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Peduli Palestina, Indonesian Humanitarian Alliance Kirim Bantuan Kemanusiaan

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:30 WIB
Peduli Palestina, Indonesian Humanitarian Alliance Kirim Bantuan Kemanusiaan
Indonesian Humanitarian Alliance kirim bantuan kemanusiaan ke Palestina. (Foto: Muhammad Maulana Riziq/Okezone)
A
A
A

INDONESIAN Humanitarian Alliance (IHA) mendorong kepedulian masyarakat mengenai situasi terkini warga sipil di Gaza, Palestina. Diketahui bahwa masyarakat Palestina terus menjadi korban kezaliman zionis Israel.

IHA bersama 16 anggota mengecam segala pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap hukum humaniter internasional di Palestina.

Penghentian agresi Israel ke Palestina harus segera dihentikan agar tidak banyak korban yang berjatuhan dari masyarakat sipil; khususnya perempuan, lansia, dan anak-anak.

"Terbatasnya akses kebutuhan dasar menjadi pelanggaran luar biasa yang Pemerintah Israel lakukan terhadap warga Palestina di Gaza. Ini telah mencederai hukum humaniter internasional," ungkap Komite IHA Muhammad Ali Yusuf saat konferensi pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023). 

Info grafis komitmen Pemerintah RI dukung Palestina. (Foto: Okezone)

Ia melanjutkan, sebagai langkah terbaik, IHA mengupayakan terdistribusinya bantuan kemanusiaan dasar ke Gaza, Palestina, melalui kolaborasi multipihak serta sejumlah organisasi internasional.

IHA Juga bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengirim bantuan kemanusiaan dari masyarakat Tanah Air ke Gaza, Palestina.

"Program yang ada di IHA untuk Palestina akan berlangsung 6–12 bulan ke depan melihat situasi, kebutuhan, dan fase pemulihan," ungkapnya.

Mereka juga terus berupaya untuk bisa konsentrasi memberikan bantuan kepada Palestina melalui semua jalur yang ada agar bisa cepat tersampaikan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/614/3172436/palestina-iJ0t_large.jpg
Daftar Negara yang Berbatasan Langsung dengan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/614/3117119/lazismu_kirim_bantuan_buah_dan_sayur_ke_palestina-xptn_large.jpg
Lazismu Kirim Bantuan 2 Ton Sayur dan Buah untuk Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/614/3087437/serukan-perjuangan-kolektif-bela-rakyat-palestina-menag-mereka-punya-kesempatan-hidup-bermartabat-DjFVPFyo1Z.jpg
Serukan Perjuangan Kolektif Bela Rakyat Palestina, Menag : Mereka Punya Kesempatan Hidup Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/18/3050581/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_100_orang-2DM1_large.jpg
Hamas Tolak Syarat Baru dari Israel untuk Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/614/3044959/barakallah-artis-zaskia-adya-mecca-sampaikan-bantuan-untuk-pengungsi-palestina-di-yordania-AAFOZ46GlA.jpg
Barakallah, Artis Zaskia Adya Mecca Sampaikan Bantuan untuk Pengungsi Palestina di Yordania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/614/3043450/galang-dana-masjid-istiqlal-akan-dibangun-di-palestina-WaRb9b1EOa.jpg
Galang Dana, Masjid Istiqlal Akan Dibangun di Palestina
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement