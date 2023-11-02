Peduli Palestina, Indonesian Humanitarian Alliance Kirim Bantuan Kemanusiaan

INDONESIAN Humanitarian Alliance (IHA) mendorong kepedulian masyarakat mengenai situasi terkini warga sipil di Gaza, Palestina. Diketahui bahwa masyarakat Palestina terus menjadi korban kezaliman zionis Israel.

IHA bersama 16 anggota mengecam segala pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap hukum humaniter internasional di Palestina.

Penghentian agresi Israel ke Palestina harus segera dihentikan agar tidak banyak korban yang berjatuhan dari masyarakat sipil; khususnya perempuan, lansia, dan anak-anak.

"Terbatasnya akses kebutuhan dasar menjadi pelanggaran luar biasa yang Pemerintah Israel lakukan terhadap warga Palestina di Gaza. Ini telah mencederai hukum humaniter internasional," ungkap Komite IHA Muhammad Ali Yusuf saat konferensi pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Ia melanjutkan, sebagai langkah terbaik, IHA mengupayakan terdistribusinya bantuan kemanusiaan dasar ke Gaza, Palestina, melalui kolaborasi multipihak serta sejumlah organisasi internasional.

IHA Juga bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengirim bantuan kemanusiaan dari masyarakat Tanah Air ke Gaza, Palestina.

"Program yang ada di IHA untuk Palestina akan berlangsung 6–12 bulan ke depan melihat situasi, kebutuhan, dan fase pemulihan," ungkapnya.

Mereka juga terus berupaya untuk bisa konsentrasi memberikan bantuan kepada Palestina melalui semua jalur yang ada agar bisa cepat tersampaikan.