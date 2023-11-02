MUI: Serangan Israel ke Palestina Melampaui Batas Perikemanusiaan

WAKIL Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan penyerangan zionis Israel ke Jalur Gaza di Palestina merupakan bentuk tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan.

"Israel sudah bertindak beringas dan brutal melampaui batas perikemanusiaan. Tindakan biadab Israel sudah mengarah pada bentuk genosida," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Rabu 1 November 2023.

Ia juga menyayangkan gempuran yang dilakukan zionis Israel banyak yang menyasar rumah warga sipil, anak-anak, perempuan yang tidak berdosa, termasuk wartawan perang yang sedang bertugas di kawasan tersebut.

Tidak hanya itu, serangan zionis Israel juga menyasar fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Sejumlah rumah sakit utama yang di antaranya RS Al Quds, RS Syifa, hingga RS Indonesia di Gaza hampir terkena bombardir Israel dan merusak sebagian bangunan.

"Apa pun alasannya, penyerangan Israel yang membabi buta tersebut adalah bentuk kebiadaban, kejahatan kemanusiaan, dan pelanggaran HAM yang sangat nyata yang tertuang dalam Konvensi Jenewa," terangnya.