Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

MUI: Serangan Israel ke Palestina Melampaui Batas Perikemanusiaan

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |10:23 WIB
MUI: Serangan Israel ke Palestina Melampaui Batas Perikemanusiaan
Kondisi di Jalur Gaza Palestina usai diserang zionis Israel. (Foto: Reuters)
A
A
A

WAKIL Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan penyerangan zionis Israel ke Jalur Gaza di Palestina merupakan bentuk tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. 

"Israel sudah bertindak beringas dan brutal melampaui batas perikemanusiaan. Tindakan biadab Israel sudah mengarah pada bentuk genosida," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Rabu 1 November 2023.

Info grafis komitmen Pemerintah RI dukung Palestina. (Foto: Okezone)

Ia juga menyayangkan gempuran yang dilakukan zionis Israel banyak yang menyasar rumah warga sipil, anak-anak, perempuan yang tidak berdosa, termasuk wartawan perang yang sedang bertugas di kawasan tersebut.

Tidak hanya itu, serangan zionis Israel juga menyasar fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Sejumlah rumah sakit utama yang di antaranya RS Al Quds, RS Syifa, hingga RS Indonesia di Gaza hampir terkena bombardir Israel dan merusak sebagian bangunan.

"Apa pun alasannya, penyerangan Israel yang membabi buta tersebut adalah bentuk kebiadaban, kejahatan kemanusiaan, dan pelanggaran HAM yang sangat nyata yang tertuang dalam Konvensi Jenewa," terangnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/330/3093474/kemiskinan-makin-dekat-dengan-surga-ketua-mui-mindsetnya-salah-1khmW9gUTQ.jpg
Kemiskinan Makin Dekat dengan Surga, Ketua MUI : Mindsetnya Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/614/3058532/tayangan-adzan-tv-diganti-running-teks-saat-misa-paus-fransiskus-mui-sebut-kearifan-lokal-jfmFueb9Dk.jpg
Tayangan Adzan TV Diganti Running Teks saat Misa Paus Fransiskus, MUI Sebut Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/330/3050507/mui-maknai-hut-ke-79-ri-dengan-merdeka-secara-akidah-agama-hanya-kepada-allah-aafPfJtZXa.jpg
MUI: Maknai HUT Ke-79 RI dengan Merdeka secara Akidah, Agama, Hanya kepada Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/330/3050432/hut-ke-79-ri-mui-kemerdekaan-ini-nikmat-dan-rahmat-terbesar-dari-allah-swt-DXdsq6xc7v.jpg
HUT Ke-79 RI, MUI: Kemerdekaan Ini Nikmat dan Rahmat Terbesar dari Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/330/3050078/mui-tegaskan-bpip-langgar-aturannya-sendiri-karena-larang-paskibraka-pakai-jilbab-fjCkbcgk72.jpg
MUI Tegaskan BPIP Langgar Aturannya Sendiri karena Larang Paskibraka Pakai Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/614/3050059/mui-keluarkan-5-tuntutan-terkait-aturan-lepas-jilbab-paskibraka-muslimah-ntsnBMtx3z.jpg
MUI Keluarkan 5 Tuntutan Terkait Aturan Lepas Jilbab Paskibraka Muslimah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement