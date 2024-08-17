Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

HUT Ke-79 RI, MUI: Kemerdekaan Ini Nikmat dan Rahmat Terbesar dari Allah SWT

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |08:18 WIB
HUT Ke-79 RI, MUI: Kemerdekaan Ini Nikmat dan Rahmat Terbesar dari Allah SWT
Ilustrasi Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar mengungkapkan kemerdekaan adalah nikmat dan rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Indonesia. (Foto: Istimewa/BPMI Setpres)
A
A
A

KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar mengucapkan selamat hari ulang tahun (HUT) ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia (RI). 

"Kami Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengucapkan dirgahayu dan selamat untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke-79," kata Kiai Anwar Iskandar, Jumat 16 Agustus 2024, seperti dikutip dari mui.or.id.

Ilustrasi HUT ke-79 RI. (Foto: Shutterstock)

Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan ini hakikatnya merupakan nikmat dan rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia.

"Kita berkepentingan menyampaikan doa karena kemerdekaan hakikatnya nikmat dan rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa ini," ungkapnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/330/3093474/kemiskinan-makin-dekat-dengan-surga-ketua-mui-mindsetnya-salah-1khmW9gUTQ.jpg
Kemiskinan Makin Dekat dengan Surga, Ketua MUI : Mindsetnya Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/614/3058532/tayangan-adzan-tv-diganti-running-teks-saat-misa-paus-fransiskus-mui-sebut-kearifan-lokal-jfmFueb9Dk.jpg
Tayangan Adzan TV Diganti Running Teks saat Misa Paus Fransiskus, MUI Sebut Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/330/3050507/mui-maknai-hut-ke-79-ri-dengan-merdeka-secara-akidah-agama-hanya-kepada-allah-aafPfJtZXa.jpg
MUI: Maknai HUT Ke-79 RI dengan Merdeka secara Akidah, Agama, Hanya kepada Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/330/3050078/mui-tegaskan-bpip-langgar-aturannya-sendiri-karena-larang-paskibraka-pakai-jilbab-fjCkbcgk72.jpg
MUI Tegaskan BPIP Langgar Aturannya Sendiri karena Larang Paskibraka Pakai Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/614/3050059/mui-keluarkan-5-tuntutan-terkait-aturan-lepas-jilbab-paskibraka-muslimah-ntsnBMtx3z.jpg
MUI Keluarkan 5 Tuntutan Terkait Aturan Lepas Jilbab Paskibraka Muslimah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/614/3049501/paskibraka-dilarang-pakai-jilbab-mui-kebijakan-yang-tak-bijak-tak-adil-dan-tak-beradab-3jb5l8fmyK.jpg
Paskibraka Dilarang Pakai Jilbab, MUI: Kebijakan yang Tak Bijak, Tak Adil, dan Tak Beradab
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement