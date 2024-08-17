HUT Ke-79 RI, MUI: Kemerdekaan Ini Nikmat dan Rahmat Terbesar dari Allah SWT

Ilustrasi Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar mengungkapkan kemerdekaan adalah nikmat dan rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Indonesia. (Foto: Istimewa/BPMI Setpres)

KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar mengucapkan selamat hari ulang tahun (HUT) ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

"Kami Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengucapkan dirgahayu dan selamat untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke-79," kata Kiai Anwar Iskandar, Jumat 16 Agustus 2024, seperti dikutip dari mui.or.id.

Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan ini hakikatnya merupakan nikmat dan rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia.

"Kita berkepentingan menyampaikan doa karena kemerdekaan hakikatnya nikmat dan rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa ini," ungkapnya.