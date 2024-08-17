Bacaan Doa HUT Ke-79 Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024

BACAAN doa hari ulang tahun (HUT) ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 dibahas dalam artikel berikut ini. Amalan doa ini sebagai bentuk syukur bangsa Indonesia merayakan 79 tahun kemerdekaan. Selain itu, menanamkan semangat nasionalisme dan penghormatan kepada para pahlawan.

Doa kemerdekaan ini dapat dibaca pada upacara 17 Agustus yang biasanya dilakukan masyarakat Indonesia. Doa berikut ditulis oleh ulama KH Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus.

BACA JUGA: Menag Yaqut Pimpin Doa Apel Kehormatan dan Renungan Suci di IKN

Gus Mus menulisnya pada 16 Agustus 2014 dan diunggah di akun Facebook-nya, Simbah Kakung, berjudul "Doa Kemerdekaan". Berikut ini bacaan doa tersebut, sebagaimana dihimpun dari nu.or.id:

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Ya Allah ya Tuhan kami,

Wahai Keindahan yang menciptakan sendiri segala yang indah,

Wahai Pencipta yang melimpahkan sendiri segala anugerah,

Wahai Maha Pemurah yang telah menganugerahi kami negeri sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan.

Ya Allah yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah,

Demi nama-nama agung-Mu yang maha indah,

Demi sifat-sifat suci-Mu yang maha indah,

Demi ciptaan-ciptaan-Mu yang serba indah,

Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerah-Mu.

Keindahan merdeka dan kemerdekaan,

Keindahan hidup dan kehidupan,

Keindahan manusia dan kemanusiaan,

Keindahan kerja dan pekerjaan,

Keindahan sederhana dan kesederhanaan,

Keindahan kasih sayang dan saling menyayang,

Keindahan kebijaksanaan dan keadilan,

Keindahan rasa malu dan tahu diri,

Keindahan hak dan kerendahan hati,

Keindahan tanggung jawab dan harga diri.

Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami kemampuan mensyukuri nikmat anugerah-Mu dalam sikap-sikap indah yang Engkau ridlai.

Selamatkanlah jiwa-jiwa kami dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami,

Pimpinlah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami ke jalan indah menuju cita-cita indah kemerdekaan kami,

Kuatkanlah lahir batin kami untuk melawan godaan keindahan-keindahan imitasi yang menyeret diri-diri kami dari keindahan sejati kemanusiaan dan kemerdekaan kami,

Merdekakanlah kami dari belenggu penjajahan apa saja selain penjajahan-Mu termasuk penjajahan diri kami sendiri,

Kokohkanlah jiwa raga kami untuk menjaga keindahan negeri kami.

Ya Malikal Mulki Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa,

Jangan kuasakan atas kami –karena dosa-dosa kami penguasa-penguasa yang tak takut kepada-Mu dan tak mempunyai belas kasihan kepada kami.

Anugerahilah bangsa kami pemimpin yang hatinya penuh dengan keindahan cahaya kasih sayang-Mu sehingga kasih sayangnya melimpahruahi rakyatnya.

Jangan Engkau berikan kepada kami pemimpin yang merupakan isyarat kemurkaan-Mu atas bangsa kami.