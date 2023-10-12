MUI Keluarkan 7 Tausiyah Terkait Agresi Militer Israel ke Palestina, Ini Isi Lengkapnya

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) memberi 7 tausiyah atau pesan terkait agresi militer Israel ke Palestina di Jalur Gaza. Mereka menyatakan tindakan ini sangat memprihatinkan karena menimbulkan ribuan korban, mulai anak-anak hingga orangtua.

Dikutip dari mui.or.id, atas kejadian itu, MUI mengeluarkan 7 tausiyah untuk merespons agresi militer Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza.

Tausiyah ini ditandatangani Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan tentang Perdamaian Palestina dengan Israel, dikeluarkan di Jakarta, Rabu 11 Oktober 2023:

1. MUI menyatakan belasungkawa atas terjadinya korban jiwa di kalangan muslimin Palestina, dan mendoakan semoga dicatat sebagai syuhada, serta memperoleh tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kemampuan dalam meneruskan perjuangan mewujudkan kemerdekaan dan perdamaian di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

2. MUI menyerukan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk melaksanakan sholat ghaib bagi syuhada Palestina di masjid-masjid seluruh Indonesia, dan melakukan qunut nazilah guna mendoakan keselamatan bagi bangsa Palestina dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan dan kemampuan dalam mewujudkan kemerdekaan penuh dan perdamaian abadi.

3. MUI menyerukan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan termasuk perang yang tidak akan selesai, karena itu menyerukan kedua pihak untuk melakukan gencatan senjata guna mewujudkan perdamaian abadi.