Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

MUI Keluarkan 7 Tausiyah Terkait Agresi Militer Israel ke Palestina, Ini Isi Lengkapnya

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |21:12 WIB
MUI Keluarkan 7 Tausiyah Terkait Agresi Militer Israel ke Palestina, Ini Isi Lengkapnya
Ilustrasi MUI keluarkan 7 tausiyah terkait agresi militer Israel ke Palestina. (Foto: Reuters)
A
A
A

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) memberi 7 tausiyah atau pesan terkait agresi militer Israel ke Palestina di Jalur Gaza. Mereka menyatakan tindakan ini sangat memprihatinkan karena menimbulkan ribuan korban, mulai anak-anak hingga orangtua.

Dikutip dari mui.or.id, atas kejadian itu, MUI mengeluarkan 7 tausiyah untuk merespons agresi militer Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza.

Tausiyah ini ditandatangani Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan tentang Perdamaian Palestina dengan Israel, dikeluarkan di Jakarta, Rabu 11 Oktober 2023:

Potret Masjid Al Amin di Palestina yang hancur akibat agresi militer Israel. (Foto: Twitter @numanmazlan)

1. MUI menyatakan belasungkawa atas terjadinya korban jiwa di kalangan muslimin Palestina, dan mendoakan semoga dicatat sebagai syuhada, serta memperoleh tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kemampuan dalam meneruskan perjuangan mewujudkan kemerdekaan dan perdamaian di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

2. MUI menyerukan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk melaksanakan sholat ghaib bagi syuhada Palestina di masjid-masjid seluruh Indonesia, dan melakukan qunut nazilah guna mendoakan keselamatan bagi bangsa Palestina dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan dan kemampuan dalam mewujudkan kemerdekaan penuh dan perdamaian abadi.

3. MUI menyerukan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan termasuk perang yang tidak akan selesai, karena itu menyerukan kedua pihak untuk melakukan gencatan senjata guna mewujudkan perdamaian abadi. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/330/3093474/kemiskinan-makin-dekat-dengan-surga-ketua-mui-mindsetnya-salah-1khmW9gUTQ.jpg
Kemiskinan Makin Dekat dengan Surga, Ketua MUI : Mindsetnya Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/614/3058532/tayangan-adzan-tv-diganti-running-teks-saat-misa-paus-fransiskus-mui-sebut-kearifan-lokal-jfmFueb9Dk.jpg
Tayangan Adzan TV Diganti Running Teks saat Misa Paus Fransiskus, MUI Sebut Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/330/3050507/mui-maknai-hut-ke-79-ri-dengan-merdeka-secara-akidah-agama-hanya-kepada-allah-aafPfJtZXa.jpg
MUI: Maknai HUT Ke-79 RI dengan Merdeka secara Akidah, Agama, Hanya kepada Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/330/3050432/hut-ke-79-ri-mui-kemerdekaan-ini-nikmat-dan-rahmat-terbesar-dari-allah-swt-DXdsq6xc7v.jpg
HUT Ke-79 RI, MUI: Kemerdekaan Ini Nikmat dan Rahmat Terbesar dari Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/330/3050078/mui-tegaskan-bpip-langgar-aturannya-sendiri-karena-larang-paskibraka-pakai-jilbab-fjCkbcgk72.jpg
MUI Tegaskan BPIP Langgar Aturannya Sendiri karena Larang Paskibraka Pakai Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/614/3050059/mui-keluarkan-5-tuntutan-terkait-aturan-lepas-jilbab-paskibraka-muslimah-ntsnBMtx3z.jpg
MUI Keluarkan 5 Tuntutan Terkait Aturan Lepas Jilbab Paskibraka Muslimah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement