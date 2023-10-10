Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Lafal Doa Ulama Madinah dan Imam Masjid Quba Syekh Sulaiman ar-Ruhaily untuk Rakyat Palestina

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:20 WIB
Lafal Doa Ulama Madinah dan Imam Masjid Quba Syekh Sulaiman ar-Ruhaily untuk Rakyat Palestina
Doa Ulama Madinah dan Imam Masjid Quba Syekh Sulaiman ar-Ruhaily.
SERANGAN brutal yang dilakukan Israel sebagai dampak serangan pejuang Hamas memakan ratusan korban nyawa dari pihak Palestina. Doa dan dukungan pun mengalir untuk seluruh korban di Palestina.

Sampai, Selasa (10/10) 700 warga Palestina telah kehilangan nyawa, dan 900 dari warga Israel. Jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah mengingat perang belum ada tanda tanda berhenti.

Israel telah menyatakan apa yang terjadi dalam dua hari terakhir ini baru sekadar awla. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menanggapi bahwa serangan-serangan di Gaza tersebut “baru permulaan”.

Sedangkan Pejuang Hamas mengatakan pasukannya akan mengeksekusi satu tawanan Israel setiap kali Israel mengebom rumah-rumah warga sipil Palestina di Gaza tanpa peringatan.

Kondisi Palestina tersebut membuat prihatin banyak pihak. Salah satu ulama kota Madinah Nabawiyyah & Imam Masjid Quba' yaitu Syekh Sulaiman ar-Ruhaily hafizhahullahu.

