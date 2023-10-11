4 Alasan Islam Memuliakan Tanah Palestina, Salah Satunya Tempat Terbaik Akhir Zaman

SETIDAKNYA ada 4 alasan Islam memuliakan tanah Palestina. Diketahui negara Palestina saat ini sedang menjadi fokus perhatian setelah diserang zionis Israel yang mengakibatkan ratusan korban jiwa.

Palestina sendiri diketahui sebagai tanah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah menetapkan keberkahan tanah Palestina, wilayah yang juga termasuk bagian dari Syam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS Al Isra (17): 1)

Berikut alasan Islam memuliakan tanah Palestina, seperti sudah Okezone rangkum:

1. Adanya Baitul Maqdis

Dilansir Almanhaj.org, Alquran dalam banyak ayatnya menggambarkan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang penuh berkah, yaitu berupa kebaikan-kebaikan yang selalu bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Maha suci Allah Azza wa Jalla yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami barakahi sekelilingnya." (QS Al Isra (17): 1)

Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Disebutkan dalam shahihaini bahwa Abu Dzar Radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali diletakkan di bumi? Nabi menjawab: Al Masjidil Haram, aku bertanya lagi. Kemudian apa? Nabi menjawab: Al Masjidil Aqsa. Aku bertanya, berapakah jarak antara keduanya? Nabi menjawab: 40 tahun. Kemudian di mana pun kalian mendapati waktu sholat, maka sholatlah sesungguhnya ada keutamaan di dalamnya.

Baitul Maqdis juga tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Diriwayatkan Junadah bin Abi Umayyah, dia berkata: Kami mendatangi seseorang Anshar (Shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam). Kami menemuinya dan bertanya:

"Ceritakan kepada kami apa yang engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam Kemudian dia menyebutkan hadits tersebut. Di dalamnya ada kalimat 'tandanya dia akan tinggal di bumi selama 40 hari. Ia akan menguasai segala penjuru dan ia tidak akan mendatangi empat masjid, yaitu Kakbah, Masjid Nabi, Masjid Aqsa, dan At-Thur'." (HR Ahmad dan rijalnya Tsiqat)