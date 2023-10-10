3 Tanda Kiamat di Arab Saudi, Salah Satunya Banyak Padang Hijau dan Sungai

TANDA kiamat di Arab Saudi akan dibahas dalam artikel kali ini. Arab Saudi merupakan sebuah negara di Jazirah Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arab.

Islam pertama kali diperkenalkan di Semenanjung Arab, tepatnya di Makkah, salah satu kota di Arab Saudi. Seiring perkembangan zaman, Islam menjadi agama mayoritas di sana.

Kemudian secara resmi Arab Saudi menerapkan hukum Islam dalam perundangan negara. Oleh karena itu, Arab Saudi disebut sebagai negara Islam.

Islam memercayai adanya hari akhir atau kiamat. Meskipun hari kiamat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah memberitahukan tanda-tanda agar umat Islam bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar.

Berikut ini beberapa tanda kiamat di Arab Saudi, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Hijaunya tanah Arab Saudi

Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga wilayah Arab kembali menjadi tanah yang subur banyak padang hijau dan sungai-sungai. Hingga orang yang melakukan safar antara Irak dan Makkah, tidak ada yang ditakuti selain kegelapan di jalan. Dan tidak muncul kiamat sampai terjadi banyak pembunuhan." (HR Ahmad)

Jazirah Arab merupakan tanah yang gersang, namun pada awal Januari lalu, Pemerintah Kota Makkah mengunggah sebuah video di media sosial yang menunjukkan hijaunya pegunungan di sana.

Dalam hadits tersebut dijelaskan juga bahwa Arab akan dipenuhi sungai-sungai. Pada 27 April 2021, Makkah dilanda banjir setelah diguyur hujan selama tiga jam. Selain itu, ada juga sungai yang jauh dari perkotaan mengalirkan air bening.