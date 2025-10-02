Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Benarkah Pohon Gharqad Melindungi Umat Yahudi Jelang Kiamat Nanti?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 02 Oktober 2025 |10:18 WIB
Benarkah Pohon Gharqad Melindungi Umat Yahudi Jelang Kiamat Nanti?
Benarkah Pohon Gharqad Melindungi Umat Yahudi Jelang Kiamat Nanti? (Ist/Sindonews)
A
A
A

JAKARTA - Benarkah pohon gharqad melindungi umat Yahudi jelang kiamat nanti? Perihal ini menarik untuk diketahui. 

Pohon gharqad sering disebut sebagai pohon Yahudi. Soal pohon ini tercantum dalam Hadits Nubuwah yang diriwayatkan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ

Artinya: "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum Muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum Muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, tetapi batu dan pohon itu berkata: "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali (pohon) Gharqad karena ia adalah pohon Yahudi." (HR Al-Bukhari, Muslim)

Dalam hadits tersebut dijelaskan, salah satu tanda kiamat adalah terjadinya peperangan hebat antara kaum Muslim dengan Yahudi (pasukan Dajjal). Dikisahkan dalam riwayat, saat itu kaum Yahudi lari ketakutan kemudian mencari tempat persembunyian di balik batu hingga pohon-pohon besar.

Namun, semua benda dan makhluk hidup ciptaan Allah SWT akan berbicara memberitahukan keadaan mereka. Hanya saja, ada satu pohon yaitu gharqad yang tetap diam ketika ada kaum Yahudi bersembunyi di balik batangnya. Umat Islam tidak mengetahui keberadaan mereka.

 

Telusuri berita muslim lainnya
