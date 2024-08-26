Mengetahui Kiamat Sugra dan Contohnya yang Sudah Terjadi saat Ini

Ilustrasi kiamat sugra dan contohnya yang sudah terjadi saat ini. (Foto: Freepik)

MENGETAHUI kiamat sugra dan contohnya yang sudah terjadi saat ini dibahas dalam artikel berikut. Percaya pada hari akhir atau kiamat menjadi salah satu Rukun Iman di dalam ajaran agama Islam. Setiap Muslim tentunya wajib mengimani.

Datangnya hari kiamat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Alquran:

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

Artinya: "Dan sungguh, (hari) kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya; dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapa pun yang di dalam kubur." (Quran Surat Al Hajj Ayat 7)

Ada dua kiamat menurut ajaran Islam, yaitu kiamat sugra (kecil) dan kiamat kubro (besar). Tanda-tanda dari kiamat sugra salah satunya adalah ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, disia-siakan amanat, banyak terjadi pembunuhan, hingga fitnah yang merajalela.

Sementara kiamat kubra adalah kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya yang dimulai dengan tiupan pertama sangkakala Malaikat Israfil. Nantinya, bumi berguncang dengan guncangan dahsyat yang diikuti dengan peristiwa kehancuran seluruh alam.

Sebagaimana telah Okezone himpun, kiamat sugra secara bahasa memiliki arti kecil. Sugra sendiri adalah bahasa Arab, dan kiamat sugra adalah kehancuran dari sebagian kecil yang ada di alam semesta.

Kiamat sugra sudah banyak terjadi di sekeliling umat manusia. Bahkan, kematian juga bagian dari kiamat ini. Supaya lebih jelas, berikut ini 14 contoh kiamat sugra:

1. Kematian atau meninggal dunia.

2. Mewabahnya penyakit menular, misalnya virus corona atau yang terbaru cacar monyet.

3. Bencana alam, seperti gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran, angin puting beliung, dan lain-lain.

4. Bermunculan nabi-nabi palsu.

5. Masjidil Haram dihancurkan.

6. Riba merajalela. Sebagaimana dalam hadis, "Sungguh akan datang suatu zaman pada manusia, seseorang tidak peduli (lagi) dengan (status) kehalalan atau keharaman harta yang ia peroleh." (HR Bukhari)

7. Banyaknya peminum khamr. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: 'Di antara tanda-tanda kiamat adalah …' dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan di antaranya: (maraknya) minuman khamr."