Bagaimana Darah Beredar di Tubuh Manusia? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

ALQURAN dan sains menjelaskan peredaran darah di dalam tubuh manusia. Peredaran darah atau kardiovaskular adalah sistem organ tubuh yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu serta pH tubuh.

Sistem peredaran darah dipompakan jantung ke seluruh tubuh. Dari sisi sains dijelaskan ada reaksi kimia yang terjadi dalam usus. Dari sana dapat diketahui bahwa zat yang diekstrak dari makanan masuk ke aliran darah melalui sistem yang kompleks. Demikian dijelaskan ilmuwan Inggris William Harvey.

Ada kalanya melalui hati, tergantung jenis kimianya. Darah akan membawa hasilnya ke semua organ tubuh, salah satunya adalah ke kelenjar susu sebagai penghasil susu.

Dalam istilah sederhana, zat-zat tertentu dari usus masuk ke pembuluh pada dinding usus itu sendiri. Zat inilah yang kemudian diangkut oleh aliran darah ke berbagai organ.