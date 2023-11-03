Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bagaimana Darah Beredar di Tubuh Manusia? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |08:04 WIB
Bagaimana Darah Beredar di Tubuh Manusia? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap peredaran darah di tubuh manusia. (Foto: Pixabay)
A
A
A

ALQURAN dan sains menjelaskan peredaran darah di dalam tubuh manusia. Peredaran darah atau kardiovaskular adalah sistem organ tubuh yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu serta pH tubuh.

Sistem peredaran darah dipompakan jantung ke seluruh tubuh. Dari sisi sains dijelaskan ada reaksi kimia yang terjadi dalam usus. Dari sana dapat diketahui bahwa zat yang diekstrak dari makanan masuk ke aliran darah melalui sistem yang kompleks. Demikian dijelaskan ilmuwan Inggris William Harvey.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Ada kalanya melalui hati, tergantung jenis kimianya. Darah akan membawa hasilnya ke semua organ tubuh, salah satunya adalah ke kelenjar susu sebagai penghasil susu.

Dalam istilah sederhana, zat-zat tertentu dari usus masuk ke pembuluh pada dinding usus itu sendiri. Zat inilah yang kemudian diangkut oleh aliran darah ke berbagai organ. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
