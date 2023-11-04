Bulan Tidak Punya Cahaya, Alquran dan Sains Beberkan Buktinya

ALQURAN dan sains membeberkan bukti bahwa bulan tidak mempunyai cahaya. Dijelaskan, bulan pada hakikatnya hanya memantulkan cahaya matahari.

Diketahui bulan adalah satelit alami dan satu-satunya milik planet bumi. Bulan memiliki diameter 27 persen, kepadatan 60 persen, dan massa ¹⁄₈₁ dari Bumi. Bulan menjadi satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya.

Diterangkan dalam buku "Alquran vs Sains Modern Menurut Dr Zakir Naik" karya Ramadhani dan kawan-kawan dijelaskan bahwa kitab suci Alquran yang diturunkan sekira 1.400 tahun lalu telah menyebutkan terkait matahari serta bulan yang bercahaya.

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

"Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya." (QS Al Furqan: 61)