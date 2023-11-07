10 Contoh Waqaf Lazim dalam Alquran

MARI mengkaji 10 contoh Waqaf Lazim dalam Alquran yang sangat perlu diketahui. Sebagai kaum Muslimin, membaca kitab suci Alquran tentu tidak cukup jika hanya mengetahui huruf hijaiyah dan tanda bacanya saja.

BACA JUGA: Hukum Bacaan Qolqolah Kubro dan Contohnya di Alquran

Umat Muslim juga perlu memahami tentang ilmu tajwid agar bacaan Alquran menjadi lebih sempurna. Salah satu pembahasan dalam ilmu tajwid yang tidak boleh dilewatkan adalah Waqaf Lazim.

Berikut pengertian dan 10 contoh Waqaf Lazim dalam Alquran dilansir dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023).

Pengertian Waqaf Lazim

Waqaf merupakan istilah dalam bahasa Arab yang artinya berhenti atau menahan. Dalam ilmu tajwid, Waqaf memiliki arti berhenti sejenak ketika membaca ayat yang terdapat tanda Waqafnya. Tujuannya adalah untuk mengambil nafas dan melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya.

Sejatinya waqaf sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis, salah satunya adalah Waqaf Lazim yang ditandai dengan huruf mim (م). Jenis Waqaf yang satu ini disebut sebagai Waqaf sempurna dan tidak ada kaitannya dengan kalimat sesudahnya. Sehingga jika menemukan Waqaf Lazim dalam kalimat Anda harus berhenti membaca.