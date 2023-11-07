Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

10 Contoh Waqaf Lazim dalam Alquran

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |22:20 WIB
10 Contoh Waqaf Lazim dalam Alquran
Ilustrasi untuk contoh waqaf lazim dalam Alquran (Foto: Pexels)
A
A
A

MARI mengkaji 10 contoh Waqaf Lazim dalam Alquran yang sangat perlu diketahui. Sebagai kaum Muslimin, membaca kitab suci Alquran tentu tidak cukup jika hanya mengetahui huruf hijaiyah dan tanda bacanya saja.

Umat Muslim juga perlu memahami tentang ilmu tajwid agar bacaan Alquran menjadi lebih sempurna. Salah satu pembahasan dalam ilmu tajwid yang tidak boleh dilewatkan adalah Waqaf Lazim.

Berikut pengertian dan 10 contoh Waqaf Lazim dalam Alquran dilansir dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023).

Pengertian Waqaf Lazim

Waqaf merupakan istilah dalam bahasa Arab yang artinya berhenti atau menahan. Dalam ilmu tajwid, Waqaf memiliki arti berhenti sejenak ketika membaca ayat yang terdapat tanda Waqafnya. Tujuannya adalah untuk mengambil nafas dan melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya.

Sejatinya waqaf sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis, salah satunya adalah Waqaf Lazim yang ditandai dengan huruf mim (م). Jenis Waqaf yang satu ini disebut sebagai Waqaf sempurna dan tidak ada kaitannya dengan kalimat sesudahnya. Sehingga jika menemukan Waqaf Lazim dalam kalimat Anda harus berhenti membaca.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/614/3140663//ilustrasi-4GbO_large.JPG
Simak Hukum Bacaan Tajwid Al Maidah Ayat 48
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/330/3129431//alquran-qkQT_large.jpg
7 Dalil soal Keutamaan Baca Alquran, Syafaat saat Hari Kiamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/618/3085790//10-contoh-waqaf-lazim-dalam-alquran-tzgsndq01i.jpg
10 Contoh Waqaf Lazim dalam Alquran
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement