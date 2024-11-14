JAKARTA - Dalam ilmu tajwid, terdapat beberapa tanda waqaf (berhenti) ketika membaca Alquran. Salah satunya adalah waqaf lazim.
Waqaf lazim adalah tanda wajib berhenti dalam sebuah kalimat sempurna. Jika dilanjutkan dapat mengubah makna dan menimbulkan kesalahpahaman.
Hukum membaca ketika bertemu waqaf lazim adalah berhenti sejenak untuk mengambil napas sebelum melanjutkan bacaan. Waqaf lazim atau biasa disebut waqaf tamm, atau waqaf sempurna, ditandai dengan huruf mim kecil tanpa ekor.
Berikut adalah 10 contoh waqaf lazim dalam Alquran, sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (14/11/2024) :
1. Surah Yunus ayat 65
وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
Setelah membaca lafadz جَمِيْعًا, diharuskan berhenti sejenak.
2. Surat Al-Baqarah ayat 26
وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا
Setelah membaca lafadz مَثَلًا, diharuskan berhenti sejenak.
3. Surat Al-Baqarah ayat 253
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍۗ
Setelah membaca lafadz بَعْضٍ , diharuskan berhenti sejenak.
4. Surat Al-Baqarah ayat 212
زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ
Setelah membaca lafadz اٰمَنُوْ, diharuskan berhenti sejenak.
5. Surat Ali-Imran ayat 181
لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاۤءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَاۤءَ بِغَيْرِ حَقٍّۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ
Setelah membaca lafadz اَغْنِيَاۤءُ, diharuskan berhenti sejenak.