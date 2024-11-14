Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

10 Contoh Waqaf Lazim dalam Alquran

Aisha Ardhany Wahyuningtyas , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |17:02 WIB
10 Contoh Waqaf Lazim dalam Alquran
10 contoh waqaf lazim dalam Alquran (Ilustrasi/Pixabay)
A
A
A

JAKARTA - Dalam ilmu tajwid, terdapat beberapa tanda waqaf (berhenti) ketika membaca Alquran. Salah satunya adalah waqaf lazim.

Waqaf lazim adalah tanda wajib berhenti dalam sebuah kalimat sempurna. Jika dilanjutkan dapat mengubah makna dan menimbulkan kesalahpahaman.

Hukum membaca ketika bertemu waqaf lazim adalah berhenti sejenak untuk mengambil napas sebelum melanjutkan bacaan. Waqaf lazim atau biasa disebut waqaf tamm, atau waqaf sempurna, ditandai dengan huruf mim kecil tanpa ekor.

Berikut adalah 10 contoh waqaf lazim dalam Alquran, sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (14/11/2024) :

1. Surah Yunus ayat 65

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

Setelah membaca lafadz جَمِيْعًا, diharuskan berhenti sejenak.

2. Surat Al-Baqarah ayat 26

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا

Setelah membaca lafadz مَثَلًا, diharuskan berhenti sejenak.

3. Surat Al-Baqarah ayat 253

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍۗ

Setelah membaca lafadz بَعْضٍ , diharuskan berhenti sejenak.

4. Surat Al-Baqarah ayat 212

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ

Setelah membaca lafadz اٰمَنُوْ, diharuskan berhenti sejenak.

5. Surat Ali-Imran ayat 181

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاۤءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَاۤءَ بِغَيْرِ حَقٍّۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ

Setelah membaca lafadz اَغْنِيَاۤءُ, diharuskan berhenti sejenak.

Halaman:
1 2
