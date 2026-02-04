Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ramadan Tinggal 2 Minggu Lagi, Ini Niat Qadha Puasa Bagi yang Belum Menunaikan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |11:28 WIB
JAKARTA – Ramadan 1447 H akan datang dalam dua pekan lagi. Bagi yang memiliki utang puasa dari tahun sebelumnya, harus segera ditunaikan.

Puasa Ramadan yang tidak dilaksanakan wajib diganti sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan atau dengan membayar fidyah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang ia tidak berpuasa itu) pada hari-hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 184).

Dalam mengqadha puasa, terdapat niat khusus yang harus dilafalkan dalam hati pada malam harinya. Adapun lafal niat qadha puasa Ramadan adalah sebagai berikut:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin ‘an qadhā’i fardhi syahri Ramadhāna lillâhi ta‘âlâ.

Artinya: “Aku berniat untuk mengqadha puasa bulan Ramadan esok hari karena Allah SWT.”

 

