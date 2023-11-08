Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Berapa Banyak Jumlah Pengikut Dajjal?

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |09:01 WIB
Berapa Banyak Jumlah Pengikut Dajjal?
Ilustrasi jumlah pengikut Dajjal di akhir zaman kelak. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BERAPA banyak jumlah pengikut Dajjal? Ketahui jawabannya dalam artikel berikut ini, sebagaimana diungkapkan hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Dikutip dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa Dajjal adalah fitnah terbesar di akhir zaman kelak. Dajjal mempunyai pengikut sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadits shahih.

Info grafis tempat tidak bisa dimasuki Dajjal. (Foto: Okezone)

Jumlah Pengikut Dajjal

Pengikut Dajjal adalah dari Yahudi, non-Arab, dan bangsa Turk. Para pengikutnya beraneka ragam, ada juga orang Arab dan wanita. Beberapa riwayat menjelaskan hal ini.

Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ

"Yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Ashbahan (Iran) dan jumlahnya ada 70.000 orang dan mereka memakai thilsan (yang menutup pundak dan badan)." (HR Muslim nomor 2944)

Di kalangan orang Yahudi, Dajjal dikenal dengan Al Masih bin Dawud (Lihat Al Yaumul Akhir-Al Qiyamatush Shugro, 244). 

