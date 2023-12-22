Kisah Nabi Isa Menusuk Dajjal hingga Meleleh pada Akhir Zaman Kelak

INILAH kisah Nabi Isa Alaihissallam yang bakal menusuk Dajjal hingga meninggal pada akhir zaman kelak. Isa putra Maryam disebut dalam hadits akan menghunuskan pedang ke Dajjal yang menyebarkan banyak fitnah. Setelah itu, Dajjal akan meleleh layaknya kuningan.

Kisah Nabi Isa Alaihissallam menusuk Dajjal ini terungkap dalam sejumlah hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Demikian seperti diungkapkan buku "Dahsyatnya Hari Kiamat" karya Ibnu Katsir.

Hadits dari Utsman bin Abi al-Ash Imam Ahmad berkata, "Yazid bin Harun menuturkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Said, dari Abu Nadhrah, ia berkata:

Kami mendatangi Utsman bin Abi al-Ash pada hari Jumat untuk membandingkan antara mushaf kami dan mushafnya. Saat Sholat Jumat tiba, ia memerintahkan kami untuk mandi, kami pun mandi lalu memakai minyak wangi kemudian berangkat ke masjid.

Kami duduk di masjid di samping seorang laki-laki. Orang itu menceritakan Dajjal kepada kami. Tidak lama kemudian Utsman bin Abi al-Ash datang dan kami pun berdiri lalu ia duduk dan kami pun duduk.

Ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: Kaum Muslimin akan memiliki tiga kota: Satu kota di tempat pertemuan dua lautan, satu kota di Al-Hirah, dan satu kota di Syam. Selanjutnya, manusia diguncang dengan tiga kali guncangan sehingga Dajjal keluar dengan sifat-sifat manusia lalu menyerang dari arah timur.

Kota pertama yang berhasil direbut adalah kota yang berada di tempat pertemuan dua lautan sehingga penduduknya menjadi tiga kelompok: Satu kelompok menetap di Syam dan melihat apa Dajjal itu, satu kelompok bergabung dengan Arab Badui, dan satu kelompok bergabung ke kota yang selanjutnya. Sementara itu, Dajjal membawa 70.000 pengikut." (Al-Haitsami menyebutkan hadits ini dalam Majma' Az-Zawaid, jilid 7, hlm 351)