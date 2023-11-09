4 Muslimah Pahlawan Kemerdekaan Indonesia, Ada Para Tokoh Asal Aceh

Laksamana Malahayati salah satu tokoh Muslimah pahlawan kemerdekaan Indonesia. (Foto: Istimewa/Sindonews)

ADA sejumlah tokoh Muslimah yang berperan penting dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Sangat penting diketahui, terutama di momen Hari Pahlawan 10 November 2023.

Para tokoh Muslimah ini pantang menyerah melawan penjajah. Segalanya berani dikorbankan demi bangsa Indonesia.

Langsung saja, berikut para tokoh Muslimah yang turut merebut kemerdekaan Indonesia, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Cut Meutia

Cut Meutia bersama sang suami Teuku Cik Tunon berusaha mengusir Belanda. Saat itu Belanda menduduki Aceh. Teuku Cik Tunon tewas di medan pertempuran.

Kemudian, perjuangan Cut Meutia melawan Belanda berlanjut bersama suami keduanya yaitu Pang Nanggroe. Qadarallah, sang suami wafat akibat serangan yang dilancarkan oleh Belanda.

Cut Meutia tetap berjuang bersama pasukannya hingga wafat. Atas jasa yang telah dilakukan, Cut Nyak Meutia mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah pada tahun 1964.