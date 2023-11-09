Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

4 Muslimah Pahlawan Kemerdekaan Indonesia, Ada Para Tokoh Asal Aceh

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |11:10 WIB
4 Muslimah Pahlawan Kemerdekaan Indonesia, Ada Para Tokoh Asal Aceh
Laksamana Malahayati salah satu tokoh Muslimah pahlawan kemerdekaan Indonesia. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

ADA sejumlah tokoh Muslimah yang berperan penting dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Sangat penting diketahui, terutama di momen Hari Pahlawan 10 November 2023.

Para tokoh Muslimah ini pantang menyerah melawan penjajah. Segalanya berani dikorbankan demi bangsa Indonesia.

Langsung saja, berikut para tokoh Muslimah yang turut merebut kemerdekaan Indonesia, sebagaimana telah Okezone himpun:

Ilustrasi Hari Pahlawan 10 November. (Foto: Istimewa/Okezone)

1. Cut Meutia

Cut Meutia bersama sang suami Teuku Cik Tunon berusaha mengusir Belanda. Saat itu Belanda menduduki Aceh. Teuku Cik Tunon tewas di medan pertempuran.

Kemudian, perjuangan Cut Meutia melawan Belanda berlanjut bersama suami keduanya yaitu Pang Nanggroe. Qadarallah, sang suami wafat akibat serangan yang dilancarkan oleh Belanda.

Cut Meutia tetap berjuang bersama pasukannya hingga wafat. Atas jasa yang telah dilakukan, Cut Nyak Meutia mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah pada tahun 1964. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/519/3049352/jenazah_pahlawan_di_tmp_kalijahe-S0M2_large.jpg
Kejadian Tak Logis Saat Pemindahan Jasad Pahlawan dari TMP Coban Jahe Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/614/2963261/3-pahlawan-nasional-muslim-indonesia-yang-jarang-dibahas-buku-sejarah-epPP6mCLhG.jpg
3 Pahlawan Nasional Muslim Indonesia yang Jarang Dibahas Buku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/614/2917665/5-ulama-pahlawan-kemerdekaan-indonesia-ada-yang-berpangkat-brigadir-jenderal-4jFqpEbMUa.jpg
5 Ulama Pahlawan Kemerdekaan Indonesia, Ada yang Berpangkat Brigadir Jenderal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/615/2917660/jadi-lokasi-latihan-para-pahlawan-pesantren-ini-berperan-besar-dalam-kemerdekaan-indonesia-R69kMsPIBT.jpg
Jadi Lokasi Latihan Para Pahlawan, Pesantren Ini Berperan Besar dalam Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/614/2917657/ketika-kiai-dan-santri-termasuk-pahlawan-kemerdekaan-indonesia-EHl6mH4n5z.jpg
Ketika Kiai dan Santri Termasuk Pahlawan Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/10/614/2704756/hari-pahlawan-mui-arek-arek-suroboyo-dengan-teriakan-allahu-akbar-memorak-morandakan-musuh-nz1TXfvItf.jpg
Hari Pahlawan, MUI: Arek-Arek Suroboyo dengan Teriakan "Allahu Akbar" Memorak-morandakan Musuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement