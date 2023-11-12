Cara Baca Idzhar Syafawi yang Benar

CARA baca idzhar syafawi yang benar sangat penting dipahami umat Muslim. Pasalnya idzhar syafawi adalah salah satu hukum tajwid yang berkaitan dengan cara membaca Alquran.

Pengertian idzhar syafawi adalah ketika huruf mim sukun (مْ) bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah kecuali huruf mim (م) dan ba (ب). Dalam ilmu tajwid, idzhar berarti menyamarkan dan syafawi berarti bibir.

Jadi dalam Idzhar Syafawi, pelafalan huruf mim sukun harus dilakukan dengan jelas menggunakan bibir serta mulut tertutup.

Huruf idzhar syafawu adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim (م) dan ba (ب), yaitu: alif ( ا ), ta ( ت ), tsa ( ث ), jim ( ج ), ha ( ج ), kho ( خ ), dal ( د ), dzal ( ذ ), ro ( ر ), za ( ز ), sin ( س ), syin ( ش ), shod ( ص ), dhod ( ض ), tho ( ط ), zho ( ظ ), ain ( ع ), ghoin ( غ ), fa ( ف ), qof ( ق ), kaf ( ك ), lam ( ل ), nun ( ن ), ha ( هـ ), wa ( و ), dan ya ( ي ).

Berikut adalah cara membaca idzhar syafawi yang benar menghimpun berbagai sumber, Minggu (12/11/2023).

Cara membaca idzhar syafawi yaitu dengan menghasilkan suara yang jelas untuk huruf mim sukun (مْ) menggunakan bibir dan mempertahankan mulut tertutup.