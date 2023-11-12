Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Cara Baca Idzhar Syafawi yang Benar

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |11:03 WIB
Cara Baca Idzhar Syafawi yang Benar
Ilustrasi untuk cara baca idzhar syafawi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

CARA baca idzhar syafawi yang benar sangat penting dipahami umat Muslim. Pasalnya idzhar syafawi adalah salah satu hukum tajwid yang berkaitan dengan cara membaca Alquran.

Pengertian idzhar syafawi adalah ketika huruf mim sukun (مْ) bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah kecuali huruf mim (م) dan ba (ب). Dalam ilmu tajwid, idzhar berarti menyamarkan dan syafawi berarti bibir.

Jadi dalam Idzhar Syafawi, pelafalan huruf mim sukun harus dilakukan dengan jelas menggunakan bibir serta mulut tertutup.

Huruf idzhar syafawu adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim (م) dan ba (ب), yaitu: alif ( ا ), ta ( ت ), tsa ( ث ), jim ( ج ), ha ( ج ), kho ( خ ), dal ( د ), dzal ( ذ ), ro ( ر ), za ( ز ), sin ( س ), syin ( ش ), shod ( ص ), dhod ( ض ), tho ( ط ), zho ( ظ ), ain ( ع ), ghoin ( غ ), fa ( ف ), qof ( ق ), kaf ( ك ), lam ( ل ), nun ( ن ), ha ( هـ ), wa ( و ), dan ya ( ي ).

Berikut adalah cara membaca idzhar syafawi yang benar menghimpun berbagai sumber, Minggu (12/11/2023).

Cara membaca idzhar syafawi yaitu dengan menghasilkan suara yang jelas untuk huruf mim sukun (مْ) menggunakan bibir dan mempertahankan mulut tertutup.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement