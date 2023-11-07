KETAHUI 10 contoh idzhar halqi dalam Alquran lengkap dengan cara pengucapannya. Adapun, idzhar halqi memili arti membacanya harus jelas terhadap nun (an, in, un).
Dalam ilmu tajwid, huruf idzhar halqi ada enam, yakni huruf alif (أ), Ha (H besar/هه), ha (ha kecil/ح), kha (خ), ain (ع), dan ghain (غ). Jadi, saat ada nun mati atau tanwin bertemu dengan keenam huruf tersebut, maka harus dibaca dengan jelas.
Berikut 10 contoh hukum bacaan idzhar halqi yang ada dalam Al Quran:
1. Q.S Al Baqarah ayat 49
مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ
Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf alif (أ).
2. QS Al-Lahab ayat 2
مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf Ha (H besar/هه).
3. QS Al-Kautsar ayat 2
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf ha (ha kecil/ح).