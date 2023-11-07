Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

10 Contoh Idzhar Halqi dalam Alquran

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |06:30 WIB
10 Contoh Idzhar Halqi dalam Alquran
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

KETAHUI 10 contoh idzhar halqi dalam Alquran lengkap dengan cara pengucapannya. Adapun, idzhar halqi memili arti membacanya harus jelas terhadap nun (an, in, un).

Dalam ilmu tajwid, huruf idzhar halqi ada enam, yakni huruf alif (أ), Ha (H besar/هه), ha (ha kecil/ح), kha (خ), ain (ع), dan ghain (غ). Jadi, saat ada nun mati atau tanwin bertemu dengan keenam huruf tersebut, maka harus dibaca dengan jelas.

Berikut 10 contoh hukum bacaan idzhar halqi yang ada dalam Al Quran:

1. Q.S Al Baqarah ayat 49

مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ

Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf alif (أ).

2. QS Al-Lahab ayat 2

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf Ha (H besar/هه).

3. QS Al-Kautsar ayat 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Bacaan ini mengandung hukum bacaan idzhar halqi karena terdapat nun mati bertemu huruf ha (ha kecil/ح).

Halaman:
1 2 3
