HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Alquran dan Sains Ungkap Bentuk Bumi Bulat seperti Gulungan Kain Sorban di Kepala, Ini Buktinya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |09:02 WIB
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap bentuk bumi bulat seperti gulungan sorban di kepala. (Foto: Shutterstock)
ALQURAN dan sains mengungkap bentuk bumi bulat. Bulatnya planet bumi seperti gulungan kain sorban di kepala. Bentuk bumi bulat juga bisa dibuktikan dengan terjadinya perputaran siang dan malam setiap harinya. 

Bumi sendiri diketahui sebagai planet ketiga dari matahari. Bentuk bumi diyakini bulat atau kira-kira menyerupai sferoid pepat, bola yang bentuknya tertekan pipih di sepanjang sumbu dari kutub ke kutub sehingga terdapat tonjolan di sekitar khatulistiwa.

Ilustrasi gulungan sorban di kepala. (Foto: Dok Okezone)

Bentuk planet bumi yang bulat juga dijelaskan dalam buku "Alquran vs Sains Modern Menurut Dr Zakir Naik" karya Ramadhani dan kawan-kawan. Dituliskan bahwa Sir Francis Drake adalah orang pertama yang membuktikan bahwa bumi bulat, tepatnya ketika ia berlayar pada 1597.

Sementara dalam kitab suci Alquran, jauh lebih dulu menjelaskan bahwa bentuk bumi bulat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Luqman Ayat 29:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Tidakkah kamu memerhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Luqman: 29) 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
