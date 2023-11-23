Benarkah Akal Manusia Sempurna di Usia 40 Tahun? Alquran dan Sains Beberkan Faktanya

ALQURAN dan sains menjelaskan fakta-fakta tentang akal manusia. Diketahui bahwa tengkorak kepala manusia terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung satu sama lain. Tulang-tulang tersebut saling berkaitan erat dan sangat kuat.

Terdapat tulang rawan lembut yang kian menguatkan tulang di kepala manusia. Tulang rawan lembut itu secara bertahap akan makin kuat seiring waktu.

Ketika manusia mencapai usia 40 tahun, tulang rawan tersebut menjadi makin sempurna tingkat kekerasannya. Tulang akan tumbuh serta menyempurnakan struktur tengkorak kepala, sehingga memengaruhi inti akal yang terletak di otak.

Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukan fakta ini, sempurnanya kepala dan akal manusia ternyata telah dijelaskan di dalam kitab suci Alquran. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam buku "Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah.