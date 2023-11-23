Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah Akal Manusia Sempurna di Usia 40 Tahun? Alquran dan Sains Beberkan Faktanya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |08:24 WIB
Benarkah Akal Manusia Sempurna di Usia 40 Tahun? Alquran dan Sains Beberkan Faktanya
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap fakta-fakta akal manusia. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains menjelaskan fakta-fakta tentang akal manusia. Diketahui bahwa tengkorak kepala manusia terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung satu sama lain. Tulang-tulang tersebut saling berkaitan erat dan sangat kuat.

Terdapat tulang rawan lembut yang kian menguatkan tulang di kepala manusia. Tulang rawan lembut itu secara bertahap akan makin kuat seiring waktu.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Ketika manusia mencapai usia 40 tahun, tulang rawan tersebut menjadi makin sempurna tingkat kekerasannya. Tulang akan tumbuh serta menyempurnakan struktur tengkorak kepala, sehingga memengaruhi inti akal yang terletak di otak.

Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukan fakta ini, sempurnanya kepala dan akal manusia ternyata telah dijelaskan di dalam kitab suci Alquran. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam buku "Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
