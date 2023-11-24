Inilah Doa Berhenti Kecanduan Merokok

DOA berhenti kecanduan merokok wajib dihafalkan untuk orang-orang yang sedang berjuang melepaskan diri dari kebiasaan buruk tersebut.

Tentu sudah banyak kisah mengenai orang yang gagal berhenti merokok karena sebab satu dan lainnya. Terlebih bila sudah menjadi perokok selama puluhan tahun.

Namun sebagai umat Muslim maka harus tetap dibarengi dengan memohon kemudahan kepada Allah SWT yang Maha Mengabulkan. Sehingga bisa terjadi keajaiban seperti berhenti merokok. Dalam agama Islam manusia bisa memohonkan doa kepada Allah SWT dengan keikhlasan.

Karena merokok harus diakui termasuk kebiasaan yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit kronis. Tidak mudah meninggalkan kebiasaan merokok yang telah menjadi bagian hidup perokok.

Mengutip beberapa sumber, Jumat (24/11/2023), ada beberapa doa untuk berhenti dari kecanduan merokok.

1. Baca QS. Ali Imran : 8

Rabbana la tuzigh qulubana ba’da idj hadaitana wahablana min ladunka rohmah innaka antal wahhab

Artinya: Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadiratMu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.

2. Baca QS Al-Furqan :74

Walladzîna yaqûlûna rabbanâ hab lanâ min azwâjinâ wa dzurriyyâtinâ qurrata a‘yuniw waj‘alnâ lil-muttaqîna imâmâ

Artinya: Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”