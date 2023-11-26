Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kisah Mualaf Paul Pogba, Islam Menjadikannya Manusia yang Lebih Baik

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |07:09 WIB
Kisah Mualaf Paul Pogba, Islam Menjadikannya Manusia yang Lebih Baik
Ilustrasi untuk kisah mualaf Paul Pogba (Foto: Instagram/@paulpogba)
A
A
A

MARI mengambil hikmah dari kisah mualaf Paul Pogba yang merupakan pesepakbola tersohor dunia. Sosok Paul Pogba dikenal secara luas sebagai pesepak bola top dunia yang berasal dari Prancis. Kisahnya di dalam lapangan tak habis-habis, salah satunya adalah pernah dijuluki gelandang terbaik dunia pada musim panas 2016.

Di luar lapangan, Paul Pogba juga mencatatkan cerita lain yang tak kalah menarik. Salah satunya mengenai dirinya yang mengenal Islam hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim.

Kisah mualaf Paul Pogba pernah ia ungkapkan sendiri melalui podcast Life Times pada 2019 silam. Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (25/11/2023), ibu Pogba merupakan seorang Muslim, namun ia tidak membesarkan ketiga anaknya untuk menganut agama Islam seperti dirinya.

Menjelang dewasa, Pogba mulai mengenal tentang Islam dari sang ibu. Setelah melalui masa-masa sulit dan perjalanan spiritual yang panjang, Pogba akhirnya berkomitmen untuk memeluk agama Islam pada 2012 atau saat dirinya berusia 20 tahun.

“Itu membuat saya berubah, menyadari banyak hal dalam hidup. Kurasa, mungkin, itu membuatku lebih damai di dalam. Itu adalah perubahan yang baik dalam hidup saya karena saya tidak dilahirkan sebagai seorang Muslim, meskipun ibu saya adalah seorang Muslim.” ucap Paul Pogba seperti dikutip dari The Independent, Sabtu (25/11/2023).

Keputusannya untuk menjadi seorang Muslim tentu tidak diambil secara sembarangan. Pogba mengaku sering ikut berdoa dan juga berdiskusi tentang Islam dengan teman-temannya.

“Itu terjadi karena saya punya banyak teman yang beragama Islam. Kami selalu berbicara. Saya mempertanyakan diri saya sendiri dalam banyak hal, lalu saya mulai melakukan penelitian sendiri. Saya berdoa sekali bersama teman-teman saya dan saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya merasa sangat baik.” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182908//paul_pogba-qPhY_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Mualaf, Nomor 1 Bangun Masjid dan Ganti Nama Jadi Mustafa Habibi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182602//pebasket_dallas_mavericks_kyrie_irving-C2s5_large.jpg
Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/43/3181525//kisah_spiritual_atlet_wushu_supercantik_lindswell_kwok_menjadi_mualaf_usai_asian_games_2018_menarik_untuk_diulas-GXID_large.jpg
Kisah Spiritual Atlet Wushu Supercantik Lindswell Kwok, Putuskan Mualaf Usai Meraih Medali Emas di Asian Games 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/614/3180517//jeff_monson-D7Mc_large.jpg
Kisah Mualaf Jeff Monson, Petarung MMA yang Masuk Islam karena Lihat Teman-temannya Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180243//na_daehoon-ok8q_large.jpg
Kisah Na Daehoon, Sudah Mualaf dan Memeluk Agama Islam Sebelum Nikahi Julia Prastini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544//farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement