Kisah Mualaf Paul Pogba, Islam Menjadikannya Manusia yang Lebih Baik

MARI mengambil hikmah dari kisah mualaf Paul Pogba yang merupakan pesepakbola tersohor dunia. Sosok Paul Pogba dikenal secara luas sebagai pesepak bola top dunia yang berasal dari Prancis. Kisahnya di dalam lapangan tak habis-habis, salah satunya adalah pernah dijuluki gelandang terbaik dunia pada musim panas 2016.

Di luar lapangan, Paul Pogba juga mencatatkan cerita lain yang tak kalah menarik. Salah satunya mengenai dirinya yang mengenal Islam hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim.

Kisah mualaf Paul Pogba pernah ia ungkapkan sendiri melalui podcast Life Times pada 2019 silam. Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (25/11/2023), ibu Pogba merupakan seorang Muslim, namun ia tidak membesarkan ketiga anaknya untuk menganut agama Islam seperti dirinya.

Menjelang dewasa, Pogba mulai mengenal tentang Islam dari sang ibu. Setelah melalui masa-masa sulit dan perjalanan spiritual yang panjang, Pogba akhirnya berkomitmen untuk memeluk agama Islam pada 2012 atau saat dirinya berusia 20 tahun.

“Itu membuat saya berubah, menyadari banyak hal dalam hidup. Kurasa, mungkin, itu membuatku lebih damai di dalam. Itu adalah perubahan yang baik dalam hidup saya karena saya tidak dilahirkan sebagai seorang Muslim, meskipun ibu saya adalah seorang Muslim.” ucap Paul Pogba seperti dikutip dari The Independent, Sabtu (25/11/2023).

Keputusannya untuk menjadi seorang Muslim tentu tidak diambil secara sembarangan. Pogba mengaku sering ikut berdoa dan juga berdiskusi tentang Islam dengan teman-temannya.

“Itu terjadi karena saya punya banyak teman yang beragama Islam. Kami selalu berbicara. Saya mempertanyakan diri saya sendiri dalam banyak hal, lalu saya mulai melakukan penelitian sendiri. Saya berdoa sekali bersama teman-teman saya dan saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya merasa sangat baik.” lanjutnya.