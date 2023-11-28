10 Contoh Bacaan Mad Iwad di Surat Al Baqarah

INILAH 10 contoh hukum bacaan mad iwad yang ada pada Surat Al Baqarah perlu diperhatikan umat muslim. Dalam hal ini Al Baqarah adalah surat terpanjang yang ada di Al Quran dengang memiliki banyak hukum bacaan mad iwad.

Hukum bacaan mad iwad memiliki arti memanjangkan fathah yang merupakan ganti dari fathah tanwin atau fathahatain saat membaca dalam keadaan waqaf (kecuali ta' marbuthoh).

Dengan kata lain, mad iwad adalah hukum bacaan yang terjadi apabila terdapat huruf berharakat fathah tanwin yang diwaqafkan.

Baik itu waqaf asli, waqaf jaiz, waqaf lazim dan lain waqaf yang lainnya. Cara membaca mad iwad adalah dengan dibaca panjang 2 harakat.

Di dalam surat Al Baqarah, hukum bacaan mad iwad sangat banyak adanya. Berikut okwzone berikan 10 contohnya:

1. Ayat 26

…بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ…

Al Baqarah ayat 26 memiliki hukum bacaan mad iwad karena ada huruf lam berharakat fathah tanwin yang diwaqafkan.