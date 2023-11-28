Bacaan Sholawat Busyro Arab, Latin, dan Terjemahannya

BACAAN sholawat busyro Arab, latin, dan terjemahannya bisa diketahui di sini. Sholawat ini cukup dikenal di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Sholawat busyro sering dibacakan acara pengajian atau lain sebagainya. Isinya berupa pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam beserta doa-doa terbaik.

Berikut ini bacaan sholawat busyro lengkap teks Arab, latin, dan artinya terjemahan bahasa Indonesia; sebagaimana telah Okezone himpun:

‎للّهُمَّ صَلِّى وَ سَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ اْلبُشْرَى صَلاَةً تُبَشِّرُنَابِهَا

‎وَأَهْلَنَا وَأَوْلَادَنَا وَجَمِيْعِ مَشَايِخِنَا وَمُعَلِّمِيْنَا وَطَلَبَتَنَا وَطَالِبَات

‎مِنْ يَوْمِ هَذَا اِلى يَوْمِ اْلآخِرَةِ

Arab latin:

Allahumma shalli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammadin shahibil busyro shalatan tubasysyiruna biha. Wa ahlana wa auladana wa jami'I masyayikhina wa mu'allimina wa thalabatana wa thalibatina Min yaumina hadza ila yaumil akhirah.