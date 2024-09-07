Bacaan Lengkap Sholawat Shollatullah Salamullah yang Digemakan Suporter Timnas Indonesia di Stadion Arab Saudi

, Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |09:37 WIB

Ilustrasi bacaan lengkap Sholawat Shollatullah Salamullah yang dibaca suporter Timnas Indonesia di stadion Arab Saudi. (Foto: Okezone)

BACAAN lengkap Sholawat Shollatullah Salamullah yang digemakan suporter Timnas Indonesia di stadion Arab Saudi bisa diketahui di sini. Lengkap dengan teks Arab, latin, dan artinya.

Berikut ini bacaan lengkap Sholawat Shollatullah Salamullah yang dibaca suporter Timnas Indonesia di Stadion King Abdullah Sport City, Kota Jeddah, Arab Saudi, pada Kamis 5 September 2024 malam waktu setempat:

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ

Shalaatullaah Salaamullaah 'Alaa Thaaha Rasulullah

(Semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada Thaha (Nabi Muhammad) utusan Allah)

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ

Shalaatullaah Salaamullaah 'Alaa Yaa Siin Habiibillaah

(Semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada Yasin (Nabi Muhammad) kekasih Allah)

تَوَ سَـلْنَا بِـبِـسْـمِ اللّهِ وَبِالْـهَادِى رَسُـوْلِ اللهِ

Tawassalnaa Bibismillaah Wabil Haadi Rasuulillaah

(Kami berwasilah dengan berkah basmalah dan dengan Nabi pembawa petunjuk yang menjadi utusan Allah)

وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّهِ بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

(Dan dengan seluruh orang yang berjuang karena Allah, lantaran berkah pejuang Badar Badar, ya Allah)

BACA JUGA: Viral Lantunan Sholawat Suporter Timnas Indonesia Menggema di Stadion Arab Saudi

اِلهِـى سَـلِّـمِ اْلا ُمـَّة مِـنَ اْلافـَاتِ وَالنِّـقْـمَةَ

llaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah

(Ya Allah, selamatkan umat dari bencana dan siksa)

وَمِنْ هَـمٍ وَمِنْ غُـمَّـةٍ بِاَ هْـلِ الْبَـدْرِ يـَا اَللهُ

Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

(Dan dari kesusahan dan kesulitan, lantaran berkahnya pejuang Badar, ya Allah)

اِلهِى نَجِّـنَا وَاكْـشِـفْ جَـمِيْعَ اَذِ يـَّةٍ وَا صْرِفْ

Ilaahi Najjinaa Waksyif Jamii’a Adziyyatin Wahrif

(Ya Allah selamatkan kami dari segala yang menyakitkan)

مَـكَائـدَ الْعِـدَا وَالْطُـفْ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Makaa idal ‘idaa wal thuf Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

(Jauhkan dari tipu daya musuh. Kasihanilah kami lantaran berkah pejuang Badar, ya Allah)

اِلهِـى نَـفِّـسِ الْـكُـرَبَا مِنَ الْعَـاصِيْـنَ وَالْعَطْـبَا

llaahi Naffisil Kurbaa Minal’Ashiina Wal’Athbaa

(Ya Allah, hilangkan kesusahan kami (yang muncul) dari orang-orang yang bermaksiat dan membuat kerusakan)

وَ كُـلِّ بـَلِـيَّـةٍ وَوَبـَا بِا َهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Wakulli Baliyyatin Wawabaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

(Juga dari semua bencana dan wabah penyakit, lantaran berkah pejuang Badar, ya Allah)

فَكَــمْ مِنْ رَحْمَةٍ حَصَلَتْ وَكَــمْ مِنْ ذِلَّـةٍ فَصَلَتْ

Fakam Min Rahmatin Washalat Wakam Min Dzillatin Fashalat

(Sudah banyak rahmat yang telah digapai, dan sudah banyak kenistaan yang dihilangkan)

وَكَـمْ مِنْ نِعْمـَةٍ وَصَلَـتْ بِا َهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Wakam Min Ni’matin Washalat Bi Ahlil Bailri Yaa Allaah

(Dan sudah banyak dari nikmat yang telah sampai lantaran berkah pejuang Badar, ya Allah)

وَ كَـمْ اَغْـنَيْتَ ذَالْعُـمْرِ وَكَـمْ اَوْلَيْـتَ ذَاالْفَـقْـرِ

Wakam Aghnaita Dzal ‘Umri Wakam Autaita D’Zal Faqri

(Sudah berapa banyak Engkau memberi kekayakaan kepada orang makmur, dan berapa kali Engkau memberi nikmat kepada orang kafir)

وَكَـمْ عَافَـيـْتَ ذِاالْـوِذْرِ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Wakam’Aafaita Dzal Wizri Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

(Berapa kali pula Engkau mengampuni orang berdosa, lantaran berkah pejuang Badar, ya Allah)

BACA JUGA: Urutan Ibadah Umrah yang Dilakukan Timnas Indonesia Sebelum Hadapi Arab Saudi

لَـقَدْ ضَاقَتْ عَلَى الْقَـلْـبِ جَمِـيْعُ اْلاَرْضِ مَعْ رَحْبِ

Laqad Dlaaqat’Alal Oalbi Jamii’ul Ardli Ma’ Rahbi

(Sungguh bencana dan marabahaya itu telah membuat hati gundah di muka bumi yang luas ini)

فَانْـجِ مِنَ الْبَلاَ الصَّعْـبِ بِا َهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Fa Anji Minal Balaas Sha’bi Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

(Selamatkan kami (ya Allah) dari bencana tang menakutkan, melalui perantara berkah pejuang Badar, ya Allah)

اَتَيـْنَا طَـالِـبِى الرِّفْـقِ وَجُـلِّ الْخَـيْرِ وَالسَّـعْدِ

Atainaa Thaalibir Rifdi Wajullil Khairi Was Sa’di

(Kami datang dengan memohon pertolongan, dan memohon besarnya kebaikan dan keberkahan)

فَوَ سِّـعْ مِنْحَـةَ اْلاَيـْدِىْ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Fawassi’ Minhatal Aidii Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

(Semoga Allah meluaskan anugerah yang melimpah-limpah, lantaran berkah pejuang Badar, ya Allah)

فَـلاَ تَرْدُدْ مَـعَ الْخَـيـْبَةْ بَلِ اجْعَلْـنَاعَلَى الطَّيْبـَةْ

Falaa Tardud Ma’al Khaibah Balij’Alnaa’Alath Thaibah

(Janganlah Engkau menolak kami dari kerugian, bahkan jadikanlah diri kami dapat beramal baik dan selalu berbahagia)

اَيـَا ذَاالْعِـزِّ وَالْهَـيـْبَةْ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Ayaa Dzal ‘lzzi Wal Haibah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

(Wahai Dzat yang punya kebesaran dan keagungan, lantaran berkahnya pejuang Badar, ya Allah)

وَ اِنْ تَرْدُدْ فَـمَنْ نَأْتـِىْ بِـنَيـْلِ جَمِيـْعِ حَاجَا تِى

Wain Tardud Faman Ya-Tii Binaili Jamii’i Haajaati

(Jika Engkau menolak hamba maka kepada siapakah kami akan datang mohon semua hajat)

اَيـَا جَـالِى الْمُـلِـمـَّاتِ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Ayaa jalail mulimmaati Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

(Wahai Dzat yang menghilangkan bencana dunia dan akhirat, (hilangkan bencana-bencana) hamba lantaran berkahnya pejuang Badar ya Allah)