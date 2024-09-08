Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Manfaat Sholawat yang Dibacakan Suporter Timnas Indonesia di Stadion Arab Saudi

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |21:20 WIB
Manfaat Sholawat yang Dibacakan Suporter Timnas Indonesia di Stadion Arab Saudi
Ilustrasi manfaat sholawat yang dibacakan suporter Timnas Indonesia di stadion Arab Saudi. (Foto: Instagram @pssi)
MANFAAT sholawat yang dibacakan suporter Timnas Indonesia di stadion Arab Saudi ternyata sangat luar biasa besar. Sebelumnya viral video yang memperlihatkan fans Skuad Garuda kompak menggemakan Sholawat Shollatullah Salamullah saat pertandingan melawan Timnas Arab Saudi pada Kamis 5 September 2024 malam. 

Aksi viral suporter Timnas Indonesia membaca sholawat ini pun membuat takjub warganet dunia yang menyaksikannya. Tampak mereka memenuhi tribun kanan dari Stadion King Abdullah Sport City, Kota Jeddah, Arab Saudi, tersebut. 

Dilansir kanal YouTube Sulaemanie, dimulai sebelum pertandingan antara Arab Saudi versus Timnas Indonesia berlangsung, para pendukung Skuad Garuda sudah menggemakan Sholawat Shollatullah Salamullah di dalam stadion.

Dengan mengenakan jersey merah, mereka tanpa henti-hentinya membaca sholawat Nabi untuk mendoakan Timnas Indonesia. Tidak sia-sia, anak-anak asuhan pelatih Shin Tae-yong ini meraih poin 1 di kandang Arab Saudi setelah bermain imbang dengan skor akhir 1-1. 

Timnas Indonesia vs Arab Saudi (Foto: AFC)

Manfaat Sholawat

1. Mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat

Membaca sholawat akan mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari kiamat kelak. Hal itu sebagaimana diterangkan dalam riwayat dari 'Abdullah bin 'Amr, Rasulullah bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ أَوْ سَأَلَ لِي الوَسِيْلَةَ حَقَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ

"Barang siapa bersholawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti." (Hadits ini terdapat dalam kitab Fadhlu Ash-Sholah 'alan Nabiy nomor 50, Isma'il bin Ishaq Al Jahdiy. Dikatakan shahih oleh Syekh Al Albani) 

2. Dekat dengan Nabi pada hari kiamat

Membaca sholawat akan membuat dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda:

أَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّ صَلاَةَ أُمَّتِى تُعْرَضُ عَلَىَّ فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَىَّ صَلاَةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّى مَنْزِلَةً

"Perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat. Karena sholawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersholawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti." (HR Baihaqi dalam Sunan Al Kubro. Hadits ini hasan ligoirihi yaitu hasan dilihat dari jalur lainnya) 

