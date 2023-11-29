Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Sholawat Tibbil Qulub Terjemahan Arab Latin dan Artinya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |10:16 WIB
Bacaan Sholawat Tibbil Qulub Terjemahan Arab Latin dan Artinya
Ilustrasi bacaan sholawat tibbil qulub terjemahan Arab latin dan artinya. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH bacaan sholawat tibbil qulub terjemahan Arab latin dan artinya. Sholawat tibbil qulub sering disebut sebagai sholawat syifa atau penyembuh. 

Berikut ini bacaan sholawat tibbil qulub lengkap dengan teks Arab, latin, dan artinya terjemahan bahasa Indonesia; sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Okezone)

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَائِهَا . وَعَافِيَةِ اْلأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا . وَنُوْرِ اْلأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا . وَقُوْتِ اْلأَرْوَاحِ وَغِذَائِهَا . وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ .

Arab latin:

Allahuma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin thibbil quluubi wadawaa-iha wa‘aafiyatil abdaani wasyifaa-ihaa wanuuril ab-shaari wadhiyaa-ihaa waquutil ajsaadi wal arwaahi wa ghidaa-ihaa wa’alaa aalihii washohbihii wasaliim.

Artinya:

"Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang disertai ta’dzim kepada Nabi Muhammad sebagai penyembuh semua hati dan menjadi obatnya, keafiatan badan dan kesembuhannya, cahaya segala penglihatan dan menjadi sinarnya, menjadi makanan jiwa santapannya. Dan semoga terlimpahkan pula sholawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau." 

