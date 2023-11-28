Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Sholawat Munjiyat Arab, Latin, dan Terjemahannya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:02 WIB
Bacaan Sholawat Munjiyat Arab, Latin, dan Terjemahannya
Ilustrasi bacaan sholawat munjiyat Arab, latin, dan terjemahannya. (Foto: Shutterstock)
BACAAN sholawat munjiyat Arab, latin, dan terjemahannya bisa diketahui dalam artikel berikut ini. Sholawat munjiyat memiliki arti sebagai "Sholawat Penyelamat".

Sholawat munjiyat juga seringkali termasuk rangkaian amalan doa di berbagai pondok pesantren. Berikut ini bacaan sholawat munjiyat Arab, latin, dan terjemahannya; sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Okezone)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَـــاتِ.

Arab latin:

Allahumma shalli 'ala Sayyidinâ Muhammadin wa 'alâ âli Sayyidinâ Muhammadin shalâtan tunjînâ bihâ min jamî'il ahwâli wal âfât wa taqdhî lanâ bihâ jamî'al hâjat wa tuthahhirunâ bihâ min jamî'is sayyiât wa tarfa'unâ bihâ 'indaka a'lad darajât wa tuballighunâ bihâ aqshal ghâyat min jamî'il khairâti fil hayâti wa ba'dal mamât

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/330/3060279/manfaat-sholawat-yang-dibacakan-suporter-timnas-indonesia-di-stadion-arab-saudi-WO6Mwxdc6B.jpg
Manfaat Sholawat yang Dibacakan Suporter Timnas Indonesia di Stadion Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/618/3059962/keutamaan-luar-biasa-sholawat-seperti-dilakukan-suporter-timnas-indonesia-di-stadion-arab-saudi-VKjyDAKjjb.jpg
Keutamaan Luar Biasa Sholawat seperti Dilakukan Suporter Timnas Indonesia di Stadion Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/618/3059821/bacaan-lengkap-sholawat-shollatullah-salamullah-yang-digemakan-suporter-timnas-indonesia-di-stadion-arab-saudi-ixaCYDeym3.jpg
Bacaan Lengkap Sholawat Shollatullah Salamullah yang Digemakan Suporter Timnas Indonesia di Stadion Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/614/2942766/bisakah-hadiahkan-sholawat-untuk-orangtua-yang-sudah-meninggal-gzlYcud4Xe.jpg
Bisakah Hadiahkan Sholawat untuk Orangtua yang Sudah Meninggal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/618/2929214/bacaan-sholawat-asyghil-arab-latin-dan-terjemahannya-y0kwYInLUS.jpg
Bacaan Sholawat Asyghil Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/618/2929208/bacaan-sholawat-tibbil-qulub-terjemahan-arab-latin-dan-artinya-kCiSt3U2Jw.jpg
Bacaan Sholawat Tibbil Qulub Terjemahan Arab Latin dan Artinya
Telusuri berita muslim lainnya
