Bacaan Sholawat Asyghil Arab, Latin, dan Terjemahannya

BERIKUT ini bacaan sholawat asyghil Arab, latin, dan terjemahannya. Sholawat asyagil memiliki sejarah panjang. Di dalamnya mengandung pujian dan doa untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, keluarga, dan sahabatnya.

Bacaan sholawat asyghil juga memuat doa permohonan rahmat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Kemudian ada doa agar semua Muslim diberi perlindungan serta keselamatan dari gangguan orang-orang zalim.

Berikut ini bacaan sholawat asyghil lengkap teks Arab, latin, dan artinya; sebagaimana telah Okezone himpun:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَشْغِلِ الظَّالِمِيْنَ بِالظَّالِمِيْنَ وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِيْنَ وَعَلَي الِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ