Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Sholawat Asyghil Arab, Latin, dan Terjemahannya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |11:29 WIB
Bacaan Sholawat Asyghil Arab, Latin, dan Terjemahannya
Ilustrasi bacaan sholawat asyghil Arab, latin, dan terjemahannya. (Foto: Okezone)
A
A
A

BERIKUT ini bacaan sholawat asyghil Arab, latin, dan terjemahannya. Sholawat asyagil memiliki sejarah panjang. Di dalamnya mengandung pujian dan doa untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, keluarga, dan sahabatnya.

Bacaan sholawat asyghil juga memuat doa permohonan rahmat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Kemudian ada doa agar semua Muslim diberi perlindungan serta keselamatan dari gangguan orang-orang zalim.

Info grafis manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Okezone)

Berikut ini bacaan sholawat asyghil lengkap teks Arab, latin, dan artinya; sebagaimana telah Okezone himpun:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَشْغِلِ الظَّالِمِيْنَ بِالظَّالِمِيْنَ وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِيْنَ وَعَلَي الِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/330/3060279/manfaat-sholawat-yang-dibacakan-suporter-timnas-indonesia-di-stadion-arab-saudi-WO6Mwxdc6B.jpg
Manfaat Sholawat yang Dibacakan Suporter Timnas Indonesia di Stadion Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/618/3059962/keutamaan-luar-biasa-sholawat-seperti-dilakukan-suporter-timnas-indonesia-di-stadion-arab-saudi-VKjyDAKjjb.jpg
Keutamaan Luar Biasa Sholawat seperti Dilakukan Suporter Timnas Indonesia di Stadion Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/618/3059821/bacaan-lengkap-sholawat-shollatullah-salamullah-yang-digemakan-suporter-timnas-indonesia-di-stadion-arab-saudi-ixaCYDeym3.jpg
Bacaan Lengkap Sholawat Shollatullah Salamullah yang Digemakan Suporter Timnas Indonesia di Stadion Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/614/2942766/bisakah-hadiahkan-sholawat-untuk-orangtua-yang-sudah-meninggal-gzlYcud4Xe.jpg
Bisakah Hadiahkan Sholawat untuk Orangtua yang Sudah Meninggal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/618/2929208/bacaan-sholawat-tibbil-qulub-terjemahan-arab-latin-dan-artinya-kCiSt3U2Jw.jpg
Bacaan Sholawat Tibbil Qulub Terjemahan Arab Latin dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/618/2928621/bacaan-sholawat-busyro-arab-latin-dan-terjemahannya-234tHrtwmm.jpg
Bacaan Sholawat Busyro Arab, Latin, dan Terjemahannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement