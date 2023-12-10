Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Cerita Lucu Abu Nawas Mau Bunuh Diri Minum Madu Sekendi

Hantoro , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |04:11 WIB
Cerita Lucu Abu Nawas Mau Bunuh Diri Minum Madu Sekendi
Ilustrasi Abu Nawas coba bunuh diri minum madu sekendi. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

ABU Nawas pernah bekerja di sebuah pabrik pembuatan pakaian atau menjadi penjahit kala masih muda. Namun, majikannya kala itu dikenal sangat pelit.

Ceritanya suatu hari majikan Abu Nawas datang membawa kendi berisi madu. Dikarenakan khawatir madu tersebut diminum oleh Abu Nawas, sang majikan berbohong.

Ilustrasi madu. (Foto: Freepik)

"Hei kau, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau kamu mati karena meminumnya," kata majikan, dihimpun dari nu.or.id.

Abu Nawas sudah curiga, sebab tidak mungkin racun sampai dibawa-bawa hingga tempat kerja. Karena sangat lapar, saat itu Abu Nawas terpaksa menjual sepotong pakaian. Kemudian menggunakan uangnya untuk membeli roti. 

Topik Artikel :
Madu Bunuh diri Abu Nawas
