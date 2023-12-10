Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Mualaf Aliza Kim Mantan Model Internasional Berdarah Thailand

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |21:04 WIB
Kisah Mualaf Aliza Kim Mantan Model Internasional Berdarah Thailand
Ilustrasi untuk kisah mualaf Aliza Kim mantan model internasional (Foto: YouTube Penduduk Langit)
A
A
A

KISAH mualaf Aliza Kim mantan model internasional berdarah Thailand sangat menarik diketahui. Umat Muslim tentunya sudah tidak asing dengan sosok hijaber yang mualaf satu ini.

BACA JUGA:

Kisah Mualaf Kakak Ustadz Felix Siauw, Mantap Ucap Syahadat Dibimbing UAH 

Pasalnya Aliza Kim kerap muncul di berbagai majalah dan brand kecantikan ternama. Wanita yang sempat hidup di dunia gemerlap itu juga menjajal kebolehannya sebagai presenter televisi.

Kini Aliza Kim telah meninggalkan kehidupan gemerlap sepenuhnya. Wanita berdarah Thailand itu memutuskan memeluk agama Islam.

Lantas bagaimana kisah mualaf Aliza Kim mantan model internasional berdarah Thailand itu?

Berdasarkan berbagai sumber, Minggu (10/12/2023) Aliza Kim lahir di kota Oklahoma dan besar di Boston, Amerika Serikat. Ia menempuh jenjang pendidikan tinggi dengan gelar sarjana di bidang sosiologi dan ekonomi dari Boston College. Kemudian dia juga berhasil meraih gelar magister di bidang administrasi bisnis dari Universitas Denver, Amerika Serikat.

Meniti karir sebagai seorang model membawa Aliza Kim muncul di berbagai program televisi. Namanya cukup tersohor di negaranya.

Namun di balik kehidupan glamor dan kesuksesannya, Aliza merasakan ada sebuah kekosongan dalam dirinya. Ia merasa kehidupan yang ia jalani tidak memberikan kedamaian sejati.

Inilah yang menginspirasi Aliza untuk mencari jalan hidup yang lebih bermakna. Perjalanan spiritual Aliza dimulai ketika ia mengalami periode depresi.

Wanita yang kini tinggal di Malaysia itu merasa kehilangan arah dan merasa terjebak dalam lingkaran kehidupan yang tidak membahagiakan.

"Sebelum memeluk agama Islam, hidup saya begitu penuh tantangan. Saya bekerja sebagai model dan aktris profesional. Ketika saya mulai belajar tentang Islam, semuanya berbalik. Pada waktu itu saya merasa hampa dalam hati saya, kesepian, dan tersesat dalam kehidupan," ujar Aliza, dikutip dari kanal YouTube Penduduk Langit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182602//pebasket_dallas_mavericks_kyrie_irving-C2s5_large.jpg
Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/43/3181525//kisah_spiritual_atlet_wushu_supercantik_lindswell_kwok_menjadi_mualaf_usai_asian_games_2018_menarik_untuk_diulas-GXID_large.jpg
Kisah Spiritual Atlet Wushu Supercantik Lindswell Kwok, Putuskan Mualaf Usai Meraih Medali Emas di Asian Games 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/614/3180517//jeff_monson-D7Mc_large.jpg
Kisah Mualaf Jeff Monson, Petarung MMA yang Masuk Islam karena Lihat Teman-temannya Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180243//na_daehoon-ok8q_large.jpg
Kisah Na Daehoon, Sudah Mualaf dan Memeluk Agama Islam Sebelum Nikahi Julia Prastini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544//farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931//tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement