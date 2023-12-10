Kisah Mualaf Aliza Kim Mantan Model Internasional Berdarah Thailand

KISAH mualaf Aliza Kim mantan model internasional berdarah Thailand sangat menarik diketahui. Umat Muslim tentunya sudah tidak asing dengan sosok hijaber yang mualaf satu ini.

Pasalnya Aliza Kim kerap muncul di berbagai majalah dan brand kecantikan ternama. Wanita yang sempat hidup di dunia gemerlap itu juga menjajal kebolehannya sebagai presenter televisi.

Kini Aliza Kim telah meninggalkan kehidupan gemerlap sepenuhnya. Wanita berdarah Thailand itu memutuskan memeluk agama Islam.

Lantas bagaimana kisah mualaf Aliza Kim mantan model internasional berdarah Thailand itu?

Berdasarkan berbagai sumber, Minggu (10/12/2023) Aliza Kim lahir di kota Oklahoma dan besar di Boston, Amerika Serikat. Ia menempuh jenjang pendidikan tinggi dengan gelar sarjana di bidang sosiologi dan ekonomi dari Boston College. Kemudian dia juga berhasil meraih gelar magister di bidang administrasi bisnis dari Universitas Denver, Amerika Serikat.

Meniti karir sebagai seorang model membawa Aliza Kim muncul di berbagai program televisi. Namanya cukup tersohor di negaranya.

Namun di balik kehidupan glamor dan kesuksesannya, Aliza merasakan ada sebuah kekosongan dalam dirinya. Ia merasa kehidupan yang ia jalani tidak memberikan kedamaian sejati.

Inilah yang menginspirasi Aliza untuk mencari jalan hidup yang lebih bermakna. Perjalanan spiritual Aliza dimulai ketika ia mengalami periode depresi.

Wanita yang kini tinggal di Malaysia itu merasa kehilangan arah dan merasa terjebak dalam lingkaran kehidupan yang tidak membahagiakan.

"Sebelum memeluk agama Islam, hidup saya begitu penuh tantangan. Saya bekerja sebagai model dan aktris profesional. Ketika saya mulai belajar tentang Islam, semuanya berbalik. Pada waktu itu saya merasa hampa dalam hati saya, kesepian, dan tersesat dalam kehidupan," ujar Aliza, dikutip dari kanal YouTube Penduduk Langit.