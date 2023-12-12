7 Manfaat Sholat Tahajud Selama 40 Hari

DIBAHAS 7 manfaat sholat tahajud selama 40 hari. diketahui bahwa sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah Sholat Isya.

Sholat tahajud memiliki banyak keistimewaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Alquran Surat Al Isra Ayat 79:

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

"Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." (QS Al Isra: 79)

Sholat tahajud memiliki syarat utama dilaksanakan setelah tidur. Ini sesuai dengan asal kata Tahajud yang berasal dari kata "Tahajjada" atau artinya bangun dari tidur.

Lantaran dikerjakan setelah bangun tidur di sepertiga malam, umumnya banyak yang merasa berat melakukan sholat sunnah satu ini. Padahal, keutamaannya sangat luar biasa besar.

Ada yang mengatakan jika sholat tahajud dikerjakan selama 40 hari berturut-turut memiliki keistimewaan tersendiri.

Pada dasarnya sholat tahajud tidak harus dikerjakan 40 hari berturut-turut. Para ulama dan salafus salih terdahulu tidak pernah melewatkan malamnya kecuali mendirikan sholat (qiyamul lail).

Keikhlasan seseorang beribadah selama 40 hari terutama sholat tahajud akan memunculkan kemuliaan bagi seseorang. Hatinya akan dipenuhi cahaya dan lisannya akan terjaga.