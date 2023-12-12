Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

7 Manfaat Sholat Tahajud Selama 40 Hari

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |18:12 WIB
7 Manfaat Sholat Tahajud Selama 40 Hari
Ilustrasi manfaat sholat tahajud selama 40 hari berturut-turut. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DIBAHAS 7 manfaat sholat tahajud selama 40 hari. diketahui bahwa sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah Sholat Isya.

Sholat tahajud memiliki banyak keistimewaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Alquran Surat Al Isra Ayat 79:

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

"Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." (QS Al Isra: 79)

Info grafis sholat tahajud. (Foto: Okezone)

Sholat tahajud memiliki syarat utama dilaksanakan setelah tidur. Ini sesuai dengan asal kata Tahajud yang berasal dari kata "Tahajjada" atau artinya bangun dari tidur.

Lantaran dikerjakan setelah bangun tidur di sepertiga malam, umumnya banyak yang merasa berat melakukan sholat sunnah satu ini. Padahal, keutamaannya sangat luar biasa besar.

Ada yang mengatakan jika sholat tahajud dikerjakan selama 40 hari berturut-turut memiliki keistimewaan tersendiri.

Pada dasarnya sholat tahajud tidak harus dikerjakan 40 hari berturut-turut. Para ulama dan salafus salih terdahulu tidak pernah melewatkan malamnya kecuali mendirikan sholat (qiyamul lail).

Keikhlasan seseorang beribadah selama 40 hari terutama sholat tahajud akan memunculkan kemuliaan bagi seseorang. Hatinya akan dipenuhi cahaya dan lisannya akan terjaga. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/330/3168260/sholat-FfXi_large.jpg
Hukum Sholat Tahajud Tanpa Tidur Terlebih Dahulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/330/3111198/shalat_tahajid-fxPg_large.jpg
Sholat Tahajud Lengkap: Tata Cara Hingga Doa, Lengkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/618/3095234/doa-setelah-sholat-tahajud-yang-mustajab-uP0wGOVK2E.jpg
Doa Setelah Sholat Tahajud yang Mustajab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/618/3092504/cara-sholat-tahajud-2-rakaat-sendiri-di-rumah-NtGnlCjWHT.jpg
Cara Sholat Tahajud 2 Rakaat Sendiri di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/618/3072259/bolehkah-sholat-tahajud-jam-4-pagi-O0X73cXqtt.jpg
Bolehkah Sholat Tahajud Jam 4 Pagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/614/3040805/benarkah-sholat-tahajud-bisa-membuka-pintu-jodoh-1UFXZEwugs.jpg
Benarkah Sholat Tahajud Bisa Membuka Pintu Jodoh?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement