Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hukum Sholat Tahajud Tanpa Tidur Terlebih Dahulu

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 07 September 2025 |11:25 WIB
Hukum Sholat Tahajud Tanpa Tidur Terlebih Dahulu
Hukum Sholat Tahajud Tanpa Tidur Terlebih Dahulu (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hukum sholat tahajud tanpa tidur terlebih dahulu mungkin masih menjadi pertanyaan. Apakah sah jika sholat tahajud tanpa tidur dahulu? 

1. Sholat Tahajud Tanpa Tidur

Tahajud merupakan sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah bangun tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar. 

Menurut sebagian pendapat, jika tidak tidur sama sekali di waktu malam, sholat sunnah yang dilakukan di waktu tersebut bukan disebut sebagai sholat tahajud. 

Melansir laman Kemenag, Minggu (7/9/2025), Imam Romli dalam karyanya Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj (Beirut, Darul Fikr: 1404 H) juz 2, halaman 131, menyebutkan :

وَيُسَنُّ (التَّهَجُّدُ) بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: ٧٩] وَلِمُوَاظَبَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ التَّنَفُّلُ لَيْلًا بَعْدَ نَوْمٍ

Artinya : “Sholat tahajud disunnahkan dengan kesepakatan ulama berdasarkan firman Allah Taala: Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu (QS. Al-Isra’: 79) dan juga berdasarkan ketekunan nabi Muhammad SAW dalam melaksanakannya. Sholat tahajud adalah sholat sunnah di malam hari setelah tidur.”

Dengan pendapat yang sama Syekh Sulaiman Ibn Muhamad ibn Umar Al-Bujairomi menyebutkan :

وَتَهَجُّدٌ - أَيْ: تَنَفُّلٌ بِلَيْلٍ بَعْدَ نَوْمٍ

Artinya : “Dan sunnah melaksanakan sholat tahajud, yaitu sholat sunnah setelah tidur.”

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/330/3111198/shalat_tahajid-fxPg_large.jpg
Sholat Tahajud Lengkap: Tata Cara Hingga Doa, Lengkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/618/3095234/doa-setelah-sholat-tahajud-yang-mustajab-uP0wGOVK2E.jpg
Doa Setelah Sholat Tahajud yang Mustajab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/618/3092504/cara-sholat-tahajud-2-rakaat-sendiri-di-rumah-NtGnlCjWHT.jpg
Cara Sholat Tahajud 2 Rakaat Sendiri di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/618/3072259/bolehkah-sholat-tahajud-jam-4-pagi-O0X73cXqtt.jpg
Bolehkah Sholat Tahajud Jam 4 Pagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/614/3040805/benarkah-sholat-tahajud-bisa-membuka-pintu-jodoh-1UFXZEwugs.jpg
Benarkah Sholat Tahajud Bisa Membuka Pintu Jodoh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/614/3034942/dzikir-dan-doa-setelah-sholat-tahajud-lengkap-dengan-keutamaannya-hht7TUzCWI.jpg
Dzikir dan Doa Setelah Sholat Tahajud Lengkap dengan Keutamaannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement