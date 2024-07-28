Benarkah Sholat Tahajud Bisa Membuka Pintu Jodoh?

BENARKAH sholat tahajud bisa membuka pintu jodoh? Setiap orang pasti mengharapkan jodohnya datang sesegera mungkin. Selain memiliki perilaku baik, jodoh yang datang diharapkan seagama, mapan, dan mampu diajak bekerja membina rumah tangga bersama.

Ada banyak cara membuka pintu jodoh, mulai dari dikenalkan lewat teman atau sebagainya. Tapi yang terpenting mencari jodoh harus mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kuncinya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sepertiga malam sholat tahajud. Dengan melakukan sholat tahajud akan menjadi dekat dengan Allah Ta'ala sehingga doa cepat dikabulkan.

Berikut ini beberapa manfaat sholat tahajud untuk jodoh yang belum banyak diketahui, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Doa cepat dapat jodoh untuk laki-laki

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ زَوْجَةً طَيِّبَةً أَخْطُبُهَا وَأَتَزَوَّجُ بِهَا وَتَكُوْنُ صَاحِبَةً لِى فِى الدِّيْنِ وَالدُنْيَا وَالْأَخِرَةِ

Arab latin: Robbi hablii milladunka zaujatan thoyyibah akhtubuha wa atazawwaj biha watakuna shoohibatan lii fiddiini waddunyaa wal aakhiroh.

Artinya: "Ya Robb, berikanlah kepadaku istri yang terbaik dari sisi-Mu, istri yang aku lamar dan nikahi dan istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat."

2. Doa mendapat jodoh untuk perempuan

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ زَوْجًا طَيِّبًا وَيَكُوْنُ صَاحِبًا لِى فِى الدِّيْنِ وَالدُنْيَا وَالْأَخِرَة

Arab latin: Robbi hablii milladunka zaujan thoyyiban, wayakuuna shoohiban, lii fiddiini waddunyaa wal aakhiroh.

Artinya: "Ya Rabb, berikanlah kepadaku suami yang terbaik dari sisi-Mu, suami yang juga menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat."