Apakah Harus Tidur Dulu Sebelum Mengerjakan Sholat Tahajud?

APAKAH harus tidur dulu sebelum mengerjakan sholat tahajud? Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Sholat yang paling utama setelah yang fardhu adalah sholat malam."

Begitu pentingnya sholat tahajud atau sholat qiyamul lail hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hamba-hamba-Nya yang masih terlelap tidur dan berselimut.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Hai orang yang berselimut." (QS Al Muzzammil: 1)

Ustadz Dr Firanda Andirja Lc MA dalam Kelas UFA menyebut ayat ini adalah peringatan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan menyebut sifat, "Wahai orang-orang yang berselimut."

Maka, apakah sholat tahajud harus tidur dulu? Ini merupakan panggilan bagi Muslim yang berselimut untuk bangun sholat malam. Oleh karena itu, bagi siapa pun yang tidur berselimut hendaknya mengingat ayat ini.