HOME MUSLIM DOA HARIAN

Luar Biasa! Ini Keutamaan Doa Setelah Sholat Tahajud

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:29 WIB
Luar Biasa! Ini Keutamaan Doa Setelah Sholat Tahajud
Ilustrasi keutamaan luar biasa doa setelah sholat tahajud. (Foto: Unsplash)
A
A
A

KEUTAMAAN luar biasa doa setelah sholat tahajud bisa disimak dalam artikel berikut ini. Doa tersebut sangat mulia karena dikarenakan dimohonkan saat sepertiga malam terakhir dan termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan akan mengabulkan doa di waktu setelah sholat tahajud. Dijelaskan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

Artinya: "Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman: Siapa yang berdoa kepada-Ku akan Aku ijabahi doanya, siapa yang meminta-Ku akan Aku beri dia, dan siapa yang minta ampunan kepada-Ku akan Aku ampuni dia." (HR Bukhari nomor 1145, Muslim: 758, Abu Dawud: 1315, dan yang lainnya) 

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menjelaskan, berdasarkan hadits tersebut di sepertiga malam terakhir bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa pun yang diinginkan, selama tidak melanggar larangan dalam berdoa.

Kaum Muslimin bisa berdoa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa apa pun yang dipahami. Manfaatkan kesempatan sepertiga malam terakhir untuk banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Memohon ampunan, memohon hidayah, memohon kebaikan dunia akhirat, dan memohon kepada Allah untuk menyelesaikan masalah Anda. Tidak ada doa khusus yang harus Anda baca untuk permohonan ini," terang Ustadz Ammi Nur Baits seperti dilansir laman Konsultasi Syariah



Telusuri berita muslim lainnya
