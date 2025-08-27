Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Sholat Tidak Khusyuk, Apakah Tetap Sah?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 27 Agustus 2025 |17:59 WIB
Sholat Tidak Khusyuk, Apakah Tetap Sah?
Sholat Tidak Khusyuk, Apakah Tetap Sah? (Ilustrasi/Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Apakah tidak khusyuk saat sholat membuat amal ibadah tidak diterima? Hal ini mungkin masih menjadi pertanyaan bagi umat Islam. 

khusyuk berasal dari kata khasya‘a yang berarti diam, tenang, dan merendahkan diri. Khusyuk menjadi roh dalam tiap kali melaksanakan sholat, sebagai bentuk kepasrahan jiwa dan raga kepada Allah SWT.

1. Khusyuk

Alquran menegaskan, orang beriman yang sholatnya khusyuk akan memperoleh keberuntungan:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam salatnya.” (QS. al-Mukminun (23): 1-2).

Kata aflaha dalam ayat ini bermakna beruntung, berbahagia, dan berhasil. Inilah janji Allah: kekhusyukan dalam sholat menjadi salah satu tanda kebahagiaan sejati seorang mukmin.

Tak hanya kebahagiaan, kekhusyukan juga membawa kemudahan. Allah SWT berfirman:

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan (sholat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.” (QS. al-Baqarah (2): 45).

Bagi hati yang lalai, sholat terasa berat. Namun, bagi mereka yang khusyuk, sholat justru menjadi penolong dan penyejuk jiwa. Lebih dari itu, sholat yang khusyuk akan berpengaruh langsung pada kehidupan sehari-hari. Allah SWT menegaskan:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Sesungguhnya sholat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (sholat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-‘Ankabut (29): 45).

Sholat yang hidup oleh kekhusyukan akan menjadi benteng moral seorang muslim, menjaganya dari perilaku keji dan munkar.

 

Topik Artikel :
islam Khusyuk Sholat
